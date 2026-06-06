Among Us plant Emergency Meeting tijdens Summer Game Fest 2026

De casual multiplayergame Among Us wipt even langs bij Summer Game Fest. Innersloth heeft namelijk een verrassing voor ons in petto.

Ja, het gaat om de enige en echte sociale deceptiegame. Among Us is al jarenlang een begrip tijdens Summer Game Fest en ook dit jaar maakt de titel wederom een opkomst. Ze gaven het al ruim van tevoren aan: er komt nieuwe content aan. We kregen nu eindelijk te zien wat dat inhoudt. Het gaat om een spin-off game, genaamd Among Us Story: On Guard. Het is een singleplayer puzzelgame, waarin je de mysterieuze moorden moet zien op te lossen, zonder zelf verdacht te raken.

Zei ik één verrassing? Maak er maar twee van. We krijgen namelijk ook de eerste beelden van de tv-serie te zien. De kleurrijke cast wordt uit de doeken gedaan en het plot wordt voorzichtig vrijgegeven. Verwacht geen diepgaand plot, maar wel een vermakelijk akkefietje die in lijn is met de game-ervaring.

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Among Us is nu beschikbaar voor de pc, consoles en mobiele apparaten. Among Us Story: On Guard valt nu te wishlisten op Steam.