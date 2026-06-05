TMNT: The Last Ronin maakt wederkomst met Paramount Games Studio

TMNT: The Last Ronin krijgt een officiële re-reveal. THQ Nordic en Black Forest Games zijn nergens meer te bekennen. PlatinumGames wel.

Het nieuw gevormde Paramount Games Studio heeft de teugels overgenomen en gaat met The Last Ronin-IP aan de haal. THQ Nordic en Black Forest Games waren oorspronkelijk verantwoordelijk voor dit project, maar hun namen zijn niet meer terug te vinden. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin World wordt nu ontwikkeld door de actiegame-experts PlatinumGames. Wraak en verzet staan centraal in dit bloederig en duister verhaal.

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TMNT: The Last Ronin is in ontwikkeling voor de pc en consoles.