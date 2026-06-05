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TMNT: The Last Ronin maakt wederkomst met Paramount Games Studio

Door Bram Noteboom

TMNT: The Last Ronin krijgt een officiële re-reveal. THQ Nordic en Black Forest Games zijn nergens meer te bekennen. PlatinumGames wel.

Het nieuw gevormde Paramount Games Studio heeft de teugels overgenomen en gaat met The Last Ronin-IP aan de haal. THQ Nordic en Black Forest Games waren oorspronkelijk verantwoordelijk voor dit project, maar hun namen zijn niet meer terug te vinden. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin World wordt nu ontwikkeld door de actiegame-experts PlatinumGames. Wraak en verzet staan centraal in dit bloederig en duister verhaal.

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TMNT: The Last Ronin is in ontwikkeling voor de pc en consoles.

Bron: Summer Game Fest 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot TMNT: The Last Ronin
TMNT: The Last Ronin

Ontwikkelaar

PlatinumGames Inc.

Uitgever

Paramount Games Studio

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
4 weken geleden om 11:42

Een last ronin game heeft echt veel potentie.

0
Avatar Flappy
Flappy
lvl8 Achievement Hunter
4 weken geleden om 07:37

Platinum games geeft me wel vertrouwen. Sinds de NES geen turtle game meer gehad. Maar dit lijkt anders te worden dan de eerdere games.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
4 weken geleden om 00:12

Leek helaas nog vroeg in ontwikkeling.

0
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