TMNT: The Last Ronin maakt wederkomst met Paramount Games Studio
TMNT: The Last Ronin krijgt een officiële re-reveal. THQ Nordic en Black Forest Games zijn nergens meer te bekennen. PlatinumGames wel.
Het nieuw gevormde Paramount Games Studio heeft de teugels overgenomen en gaat met The Last Ronin-IP aan de haal. THQ Nordic en Black Forest Games waren oorspronkelijk verantwoordelijk voor dit project, maar hun namen zijn niet meer terug te vinden. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin World wordt nu ontwikkeld door de actiegame-experts PlatinumGames. Wraak en verzet staan centraal in dit bloederig en duister verhaal.
TMNT: The Last Ronin is in ontwikkeling voor de pc en consoles.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
Een last ronin game heeft echt veel potentie.
Platinum games geeft me wel vertrouwen. Sinds de NES geen turtle game meer gehad. Maar dit lijkt anders te worden dan de eerdere games.
Leek helaas nog vroeg in ontwikkeling.