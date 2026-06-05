Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027, Tupac ook in de game
Stranger Than Heaven komt wederom groots in het nieuws. De game heeft namelijk een releasedatum gekregen en kondigt dat aan met een wel heel opvallende cameo. Rapper Tupac Shakur (2Pac) lijkt namelijk een rol te spelen in Stranger Than Heaven, dat op 15 januari 2027 verschijnt.
Eerst Snoop Dogg en nu Tupac. Stranger Than Heaven lijkt niet vies te zijn van opvallende cameo's, maar gaat dit keer een flinke stap verder. Tupac Shakur is immers dertig jaar overleden, maar ziet nu een digitale gelijkenis in de aankomende game van Ryu Ga Gotoku. Welke rol de legendarische West Coast-rapper precies vervult, is vooralsnog onbekend. Ook is niet duidelijk in welke vorm hij in de game aanwezig gaat zijn.
Het grootste nieuws volgt echter aan het einde van de trailer. Stranger Than Heaven verschijnt namelijk op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Hiermee verschuift het releasewindow een kwartaal. Eerder stond de game namelijk gepland voor een release in Q4 2026.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Deze heb ik eerder helemaal gemist. Ziet er enorm gaaf uit. Deze ga ik zeker in de gaten houden. Leuk dat het over een langere tijdspanne gaat en gave setting.
Tof dat Tupac er in zit. Het blijft eeuwig zonde dat hij niet zoals Dr Dre en Snoop dogg op tijd heeft beseft dat zijn leven moest veranderen.
Vond snoopdog en zijn zoon in game wat acceptabeler dan de meeste maar Tupac vind ik wel vreemd, vooral van RGG die normaal als iemand dood is ze uit het verhaal geschreven worden ipv vervangen.
De Ryu Ga Gotoku games zijn zowat allemaal leuk om te spelen en deze ziet er ook bruut uit. En snap wel dat ze de game hebben opgeschoven tot het nieuwe jaar. Tot nu toe hebben dus deze in januari, Fable in februari en er was nog een vette game dienen februari uitkomt maar die ben ik ff kwijt. Dus 2027 ziet er al veelbelovend uit qua games🤘🏻