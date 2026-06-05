Stranger Than Heaven komt wederom groots in het nieuws. De game heeft namelijk een releasedatum gekregen en kondigt dat aan met een wel heel opvallende cameo. Rapper Tupac Shakur (2Pac) lijkt namelijk een rol te spelen in Stranger Than Heaven, dat op 15 januari 2027 verschijnt.

Eerst Snoop Dogg en nu Tupac. Stranger Than Heaven lijkt niet vies te zijn van opvallende cameo's, maar gaat dit keer een flinke stap verder. Tupac Shakur is immers dertig jaar overleden, maar ziet nu een digitale gelijkenis in de aankomende game van Ryu Ga Gotoku. Welke rol de legendarische West Coast-rapper precies vervult, is vooralsnog onbekend. Ook is niet duidelijk in welke vorm hij in de game aanwezig gaat zijn.

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Het grootste nieuws volgt echter aan het einde van de trailer. Stranger Than Heaven verschijnt namelijk op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Hiermee verschuift het releasewindow een kwartaal. Eerder stond de game namelijk gepland voor een release in Q4 2026.