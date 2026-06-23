SEGA gaat dit fiscale jaar nog twee games aankondigen en uitbrengen
In een uitgebreide presentatie van SEGA Sammy Holdings maakt SEGA kenbaar dat het bedrijf flink wil doorpakken. Naast de release van Stranger Than Heaven en Persona 4 Revival moet SEGA namelijk nog twee extra games aankondigen en uitbrengen.
SEGA Sammy Holdings is een combinatie van Sega Corporation en Sammy Corporation, twee bedrijven die zich voornamelijk specialiseren in pachinkoautomaten. Het zal je dan ook niet verbazen dat de presentatie vol kersjes en belletjes staat. Scrollen we echter door naar slide 102, dan komen we wat meer te weten over de gamingtak van SEGA. Daarin geeft de Japanse uitgever namelijk te kennen dat het van plan is om dit fiscale jaar vier games uit te brengen.
Twee van deze games zijn uiteraard al bekend. Zo kijkt menig redactielid uit naar Stranger Than Heaven, dat op 15 januari 2027 verschijnt, en is ook Persona 4 Revival inmiddels onthuld. Die game staat gepland voor 18 februari 2027. Welke twee andere games we kunnen verwachten, is vooralsnog onbekend.
SEGA Sammy's fiscale jaar loopt tot en met 31 maart 2027. Welke games verwacht jij nog van SEGA te zien? Vooralsnog zijn meerdere titels in aantocht, waaronder Crazy Taxi, Persona 6 en Virtua Fighter Crossroads. Durven we echter nog op iets anders te hopen? Laat het weten in de reacties!
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