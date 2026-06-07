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SEGA doet officieel Persona 6 uit de doeken bij XBOX

Door Nils Hoogervorst +1 Nils Hoogervorst Nils Hoogervorst Online visibility specialist Wim Odekerken Wim Odekerken Redacteur Totaal 2 auteurs

Na tijden van speculatie en lekken is het moment eindelijk hier. SEGA onthulde tijdens de Xbox Games Showcase de toekomst van de geliefde serie met Persona 6.

Alles leek de laatste maanden te wijzen op een imminente Persona 6-aankondiging. In januari onthulde SEGA al dat zij ter viering van het dertigjarig jubileum van Persona een nieuw hoofdstuk zouden openslaan. Toen er de afgelopen weken vermeende informatie over de game op straat kwam te liggen, waaronder de protagonist, setting en releasewindow, leek dat nieuwe hoofdstuk maar een paar bladzijden verwijderd te zijn. En inmiddels zijn we op de juiste pagina beland.

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Wanneer Persona 6 verschijnt is nog onbekend, dus ons advies is om geduldig te blijven.

Bron: XBOX Games Showcase
Packshot Persona 6
Persona 6

Ontwikkelaar

Atlus

Uitgever

SEGA

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar dinohunter
dinohunter
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 14:30

persona 3, 4 en 5 zijn uitgekomen in dezelfde hoeveelheid tijd tussen persona 5 en de announcement van 6. hoe is het mogelijk dat deze spellen zo gigantisch lang duren om te developen?

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Avatar Ascanir
Ascanir
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 21:43

Ik kreeg meer een horror game vibe dan Persona eigenlijk, maar ik ben sowieso hyped! Wel jammer dat er verder helemaal niks bekend is gemaakt hiermee :´)

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