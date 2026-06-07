SEGA doet officieel Persona 6 uit de doeken bij XBOX

Na tijden van speculatie en lekken is het moment eindelijk hier. SEGA onthulde tijdens de Xbox Games Showcase de toekomst van de geliefde serie met Persona 6.

Alles leek de laatste maanden te wijzen op een imminente Persona 6-aankondiging. In januari onthulde SEGA al dat zij ter viering van het dertigjarig jubileum van Persona een nieuw hoofdstuk zouden openslaan. Toen er de afgelopen weken vermeende informatie over de game op straat kwam te liggen, waaronder de protagonist, setting en releasewindow, leek dat nieuwe hoofdstuk maar een paar bladzijden verwijderd te zijn. En inmiddels zijn we op de juiste pagina beland.

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Wanneer Persona 6 verschijnt is nog onbekend, dus ons advies is om geduldig te blijven.