SEGA doet officieel Persona 6 uit de doeken bij XBOX
Na tijden van speculatie en lekken is het moment eindelijk hier. SEGA onthulde tijdens de Xbox Games Showcase de toekomst van de geliefde serie met Persona 6.
Alles leek de laatste maanden te wijzen op een imminente Persona 6-aankondiging. In januari onthulde SEGA al dat zij ter viering van het dertigjarig jubileum van Persona een nieuw hoofdstuk zouden openslaan. Toen er de afgelopen weken vermeende informatie over de game op straat kwam te liggen, waaronder de protagonist, setting en releasewindow, leek dat nieuwe hoofdstuk maar een paar bladzijden verwijderd te zijn. En inmiddels zijn we op de juiste pagina beland.
Wanneer Persona 6 verschijnt is nog onbekend, dus ons advies is om geduldig te blijven.
persona 3, 4 en 5 zijn uitgekomen in dezelfde hoeveelheid tijd tussen persona 5 en de announcement van 6. hoe is het mogelijk dat deze spellen zo gigantisch lang duren om te developen?
Ik kreeg meer een horror game vibe dan Persona eigenlijk, maar ik ben sowieso hyped! Wel jammer dat er verder helemaal niks bekend is gemaakt hiermee :´)