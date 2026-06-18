Persona 6-plot duikt op in online stores

Balen jullie ook zo dat we niet meer hebben kunnen zien van Persona 6? Meerdere online stores blijkbaar ook, want waar Xbox het voorrecht had om Persona 6 te onthullen, zien we nu Persona 6 plotomschrijvingen verschijnen op diverse storefronts.

Persona 6 is in de maak en zoals verwacht wijkt Atlus niet al te ver af van het gebaande pad. Zo luidt de inhoudelijke omschrijving van Persona 6 als volgt:

"Awaken the power of Persona, a manifestation of your innermost self, and discover others who share this extraordinary ability. Every relationship you nurture makes you stronger. Every bond you forge becomes a weapon against the darkness lurking within.

Live a Double Life in Modern-Day Japan. Navigate the rhythms of everyday school life and build friendships, pursue romance, and cultivate memories that matter. But beneath the surface of familiar streets and quiet neighborhoods lies something darker: strange rumors, unsettling urban legends, and occult incidents that only you and your closest allies can face."

Op basis van deze omschrijving speelt Persona 6 zich opnieuw af in modern Japan en haalt Atlus geen vreemde fratsen uit wat betreft het tijdperk. In de game bouwen we als scholier wederom banden op met onze partyleden, die we hoogstwaarschijnlijk op school ontmoeten.

Het plot lijkt echter wel iets af te wijken van eerdere delen. Zo lijkt de dreiging dit keer voort te komen uit vreemde geruchten, urban legends en occulte incidenten waar alleen jij en je vrienden het antwoord op hebben.

Persona 6 heeft nog geen releasedatum. De game verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.