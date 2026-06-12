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Stranger Than Heaven-director haalt toevoeging Tupac aan

Door Bram Noteboom

Stranger Than Heaven is een felbegeerde titel, maar niet iedereen kon zich vinden in de keuze om Tupac toe te voegen aan de game. De game director Masayoshi Yokoyama reageert op de bezorgdheid van de fans.

Het is al een controversiële kwestie sinds het overlijden van de rapper in 1996: hoe wordt er omgegaan met de nalatenschap van Tupac Amaru Shakur? Menig muziekfanaat weet dat de nodige drama achteraf is ontstaan tussen de beheerder en muziekproducent Tom Whalley en de familie van de muzikant. Dus hoe zit het met Stranger Than Heaven? Volgens Masayoshi Yokoyama, de game director van de actiegame en het studiohoofd van Ryu Ga Gotoku Studio, steekt de vork hier anders in de steel.

Om te beginnen hebben zowel kamp Whalley als de familie toestemming gegeven voor de inclusie van Tupac in de game. Er wordt veel moeite gestoken in het behandelen van het personage op een respectvolle wijze. Verder geeft Yokoyama aan dat er geen AI wordt gebruikt om zijn stem tot leven te wekken; een daadwerkelijke acteur gaat dit doen. Daarnaast beargumenteert de game director dat Tupac niet de enige overleden beroemdheid is in de actiegame. Hij doelt hierop het personage Genzo Iwaki, gebaseerd op acteur Bunta Sugawara. Bovenal: hij geeft aan dat iedereen kritiek mag hebben op de creatieve beslissing, maar Ryu Ga Gotoku Studio is vooral bezig een inspirerende, emotionele of diepgaande ervaring te bieden. En als je beslissingen neemt alleen maar om kritiek te vermijden, krijg je uiteindelijk iets dat daar niet in slaagt, concludeert Yokoyama.

Stranger Than Heaven Tupac

Stranger Than Heaven is beschikbaar vanaf 15 januari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: IGN
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven

Ontwikkelaar

Ryu Ga Gotoku Studio

Uitgever

SEGA

Release

15 januari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar MR1980
MR1980
lvl10 Deel van het meubilair
3 weken geleden om 17:09

Ik ben meer fan van Biggie a.k.a. The Notorious B.I.G., maar goed. Tupac kan er ook wel mee door ;-)

0
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 13:09

Ik zie het probleem niet van Tupac er in te zetten. Als de maker van de game, je weet wel de gene die beslist wat wel of niet past in het verhaal, zegt dat Tupac in het verhaal past dan past hij in het verhaal.

0
Avatar Kowailean
Kowailean
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 12:58

Heel blij dat hij der in zit

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 weken geleden om 11:43

Heeft toch niks meer met Yakuza te maken zo, gewoon populaire personen inhuren voor de verkoopcijfers

2
Avatar Cyberpunk
Cyberpunk
lvl3 XP Farmer
3 weken geleden om 11:36

Vond het toch wel een beetje te qua toevoeging eerlijk gezegd

4
Avatar craftercis
craftercis
lvl6 Combo Juggler
3 weken geleden om 11:19

Goed om te horen dat ze een acteur inhuren i.p.v snel even AI te gebruiken.

1
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
3 weken geleden om 11:01

Zonde dat 2pac niet zoals Snoop Dogg en Dr Dre in heeft gezien dat hij zijn leven had moeten veranderen. Maar tof dat ze hem eren in deze game.

0
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