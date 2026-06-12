Stranger Than Heaven-director haalt toevoeging Tupac aan

Stranger Than Heaven is een felbegeerde titel, maar niet iedereen kon zich vinden in de keuze om Tupac toe te voegen aan de game. De game director Masayoshi Yokoyama reageert op de bezorgdheid van de fans.

Het is al een controversiële kwestie sinds het overlijden van de rapper in 1996: hoe wordt er omgegaan met de nalatenschap van Tupac Amaru Shakur? Menig muziekfanaat weet dat de nodige drama achteraf is ontstaan tussen de beheerder en muziekproducent Tom Whalley en de familie van de muzikant. Dus hoe zit het met Stranger Than Heaven? Volgens Masayoshi Yokoyama, de game director van de actiegame en het studiohoofd van Ryu Ga Gotoku Studio, steekt de vork hier anders in de steel.

Om te beginnen hebben zowel kamp Whalley als de familie toestemming gegeven voor de inclusie van Tupac in de game. Er wordt veel moeite gestoken in het behandelen van het personage op een respectvolle wijze. Verder geeft Yokoyama aan dat er geen AI wordt gebruikt om zijn stem tot leven te wekken; een daadwerkelijke acteur gaat dit doen. Daarnaast beargumenteert de game director dat Tupac niet de enige overleden beroemdheid is in de actiegame. Hij doelt hierop het personage Genzo Iwaki, gebaseerd op acteur Bunta Sugawara. Bovenal: hij geeft aan dat iedereen kritiek mag hebben op de creatieve beslissing, maar Ryu Ga Gotoku Studio is vooral bezig een inspirerende, emotionele of diepgaande ervaring te bieden. En als je beslissingen neemt alleen maar om kritiek te vermijden, krijg je uiteindelijk iets dat daar niet in slaagt, concludeert Yokoyama.

Stranger Than Heaven is beschikbaar vanaf 15 januari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.