Stranger Than Heaven-director haalt toevoeging Tupac aan
Stranger Than Heaven is een felbegeerde titel, maar niet iedereen kon zich vinden in de keuze om Tupac toe te voegen aan de game. De game director Masayoshi Yokoyama reageert op de bezorgdheid van de fans.
Het is al een controversiële kwestie sinds het overlijden van de rapper in 1996: hoe wordt er omgegaan met de nalatenschap van Tupac Amaru Shakur? Menig muziekfanaat weet dat de nodige drama achteraf is ontstaan tussen de beheerder en muziekproducent Tom Whalley en de familie van de muzikant. Dus hoe zit het met Stranger Than Heaven? Volgens Masayoshi Yokoyama, de game director van de actiegame en het studiohoofd van Ryu Ga Gotoku Studio, steekt de vork hier anders in de steel.
Om te beginnen hebben zowel kamp Whalley als de familie toestemming gegeven voor de inclusie van Tupac in de game. Er wordt veel moeite gestoken in het behandelen van het personage op een respectvolle wijze. Verder geeft Yokoyama aan dat er geen AI wordt gebruikt om zijn stem tot leven te wekken; een daadwerkelijke acteur gaat dit doen. Daarnaast beargumenteert de game director dat Tupac niet de enige overleden beroemdheid is in de actiegame. Hij doelt hierop het personage Genzo Iwaki, gebaseerd op acteur Bunta Sugawara. Bovenal: hij geeft aan dat iedereen kritiek mag hebben op de creatieve beslissing, maar Ryu Ga Gotoku Studio is vooral bezig een inspirerende, emotionele of diepgaande ervaring te bieden. En als je beslissingen neemt alleen maar om kritiek te vermijden, krijg je uiteindelijk iets dat daar niet in slaagt, concludeert Yokoyama.
Stranger Than Heaven is beschikbaar vanaf 15 januari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
SEGA gaat dit fiscale jaar nog twee games aankondigen en uitbrengen
SEGA geeft aan dat dit fiscale jaar vier games gaan verschijnen. Naast Stranger Than Heaven en Persona 4 Revival zijn er nog twee onaangekondigde titels.1 reactie
-
Gameplay
Stranger Than Heaven-gameplay toont brute, keiharde combat
YouTube staat plotseling vol met beelden van Stranger Than Heaven. De beelden tonen brute combat en bloederige actie. De game verschijnt op 15 januari...1 reactie
-
Breaking!
Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027, Tupac ook in de game
Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PS5, Xbox Series en pc. Zo kondigt RGG aan met een trailer waarin rapper Tupac een rol speelt.5 reacties
-
Breaking!
Xbox Presents toont diepgaande Stranger Than Heaven gameplay
De Xbox Presents-show toont ons een hele hoop nieuwe gameplay van Stranger Than Heaven. Check hier het verhaal, de combat, de steden, de muziek en meer!14 reacties
Ik ben meer fan van Biggie a.k.a. The Notorious B.I.G., maar goed. Tupac kan er ook wel mee door ;-)
Ik zie het probleem niet van Tupac er in te zetten. Als de maker van de game, je weet wel de gene die beslist wat wel of niet past in het verhaal, zegt dat Tupac in het verhaal past dan past hij in het verhaal.
Heel blij dat hij der in zit
Heeft toch niks meer met Yakuza te maken zo, gewoon populaire personen inhuren voor de verkoopcijfers
Vond het toch wel een beetje te qua toevoeging eerlijk gezegd
Goed om te horen dat ze een acteur inhuren i.p.v snel even AI te gebruiken.
Zonde dat 2pac niet zoals Snoop Dogg en Dr Dre in heeft gezien dat hij zijn leven had moeten veranderen. Maar tof dat ze hem eren in deze game.