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Bekijk nu de hands-off livedemo van Stranger Than Heaven

Door Rudy Wijnberg
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Ryu Ga Gotoku is mijn persoonlijke hype flink aan het opvoeren. Mondjesmaat komen er steeds meer beelden van de game naar buiten. Dit keer presenteert SEGA een hands-off livedemo waarin we een goed beeld van de combat krijgen.

Stranger Than Heaven is het meest ambitieuze project van RGG tot op heden. De studio die bekendstaat om de ontwikkeling van de Like a Dragon-franchise diversifieert diens portfolio en brengt spoedig niet alleen Virtua Fighter: Crossroads, maar ook Stranger Than Heaven uit. Hoewel die laatste game flink wat herkenbare elementen van de beat 'em up bevat, is de combat totaal anders. Zo zien we dat spelers de gevechten veel voorzichtiger dienen in te gaan, gezien de tegenstand je binnen no-time een koppie kleiner maakt. Mocht je direct willen doorspoelen naar de daadwerkelijke gameplay, dan adviseer ik je bij deze om door te spoelen naar 12:30 in onderstaande video.

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Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: SEGA
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven

Ontwikkelaar

Ryu Ga Gotoku Studio

Uitgever

SEGA

Release

15 januari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
2 dagen geleden om 18:07

Hoop dat hier een demo van uit komt vind Yakuza /Like a Dragong geweldig, maar op 1 of andere manier weet ik niet of dese gameplay mij wel ligt.

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Avatar Larv
Larv
lvl6 Combo Juggler
2 dagen geleden om 17:00

Zou het liefst een demo spelen om zelf eens hands-off te gaan met de combat. Wie weet…

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