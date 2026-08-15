Bekijk nu de hands-off livedemo van Stranger Than Heaven

Ryu Ga Gotoku is mijn persoonlijke hype flink aan het opvoeren. Mondjesmaat komen er steeds meer beelden van de game naar buiten. Dit keer presenteert SEGA een hands-off livedemo waarin we een goed beeld van de combat krijgen.

Stranger Than Heaven is het meest ambitieuze project van RGG tot op heden. De studio die bekendstaat om de ontwikkeling van de Like a Dragon-franchise diversifieert diens portfolio en brengt spoedig niet alleen Virtua Fighter: Crossroads, maar ook Stranger Than Heaven uit. Hoewel die laatste game flink wat herkenbare elementen van de beat 'em up bevat, is de combat totaal anders. Zo zien we dat spelers de gevechten veel voorzichtiger dienen in te gaan, gezien de tegenstand je binnen no-time een koppie kleiner maakt. Mocht je direct willen doorspoelen naar de daadwerkelijke gameplay, dan adviseer ik je bij deze om door te spoelen naar 12:30 in onderstaande video.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.