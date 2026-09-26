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Stranger Than Heaven laat zien hoe je de show kunt stelen

Door Rudy Wijnberg
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Heb jij de Stranger Than Heaven TGS-showcase gemist? Geen probleem, wij hebben namelijk een volledig Stranger Than Heaven-overzicht voor je klaarstaan. Mocht je echter liever kijken dan lezen, dan heeft SEGA je gecoverd. De deep dive van het Showbiz-element in de game is namelijk eindelijk vrijgegeven!

Promoot een eigen productie, stel de band samen, produceer een nummer en zie het tot uitvoering komen. Ze zeggen weleens: there’s no business like showbusiness, en Stranger Than Heaven lijkt daar vol op in te zetten. Daito verdient zijn centen namelijk als producent van muzikale optredens. Die optredens dien je volledig zelf op te bouwen. Zo dien je geluiden uit de wereld als inspiratiebron te absorberen, personeel te werven en natuurlijk het publiek te enthousiasmeren.

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Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game verschijnt daarnaast als day one-release op Xbox Game Pass. Ligt het overigens aan mij, of klinkt de VO op de achtergrond van bovenstaande video vrijwel exact als die van Nintendo?

Bron: SEGA
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2670 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven

Ontwikkelaar

Ryu Ga Gotoku Studio

Uitgever

SEGA

Release

15 januari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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