Stranger Than Heaven laat zien hoe je de show kunt stelen

Heb jij de Stranger Than Heaven TGS-showcase gemist? Geen probleem, wij hebben namelijk een volledig Stranger Than Heaven-overzicht voor je klaarstaan. Mocht je echter liever kijken dan lezen, dan heeft SEGA je gecoverd. De deep dive van het Showbiz-element in de game is namelijk eindelijk vrijgegeven!

Promoot een eigen productie, stel de band samen, produceer een nummer en zie het tot uitvoering komen. Ze zeggen weleens: there’s no business like showbusiness, en Stranger Than Heaven lijkt daar vol op in te zetten. Daito verdient zijn centen namelijk als producent van muzikale optredens. Die optredens dien je volledig zelf op te bouwen. Zo dien je geluiden uit de wereld als inspiratiebron te absorberen, personeel te werven en natuurlijk het publiek te enthousiasmeren.

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Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game verschijnt daarnaast als day one-release op Xbox Game Pass. Ligt het overigens aan mij, of klinkt de VO op de achtergrond van bovenstaande video vrijwel exact als die van Nintendo?