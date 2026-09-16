Friendly Reminder: Kijk hier om 13:00 uur de Stranger Than Heaven TGS-livestream
Op 17 september barst de Makuhari Messe in Chiba, Japan, uit zijn voegen. De Tokyo Game Show 2026 staat namelijk op het punt van beginnen. Natuurlijk springen meerdere uitgevers daarop in, zo ook SEGA met een Stranger Than Heaven-livestream die op 16 september 2026 om 13:00 uur Nederlandse tijd van start gaat!
Op de avond voordat de Tokyo Game Show start, organiseert SEGA een nieuwe livestream ter ere van Stranger Than Heaven. Uiteraard is deze in het Japans, maar de stream wordt tevens voorzien van Engelstalige ondertiteling. In de stream krijgen we gloednieuwe beelden van de game te zien, maar mogen we ook kijken naar een nieuwe hands-on demo. In de nieuwe beelden krijgen we meer inzicht in drie van de vijf locaties. Zo reizen we af naar Kokura in Fukuoka, Kure in Hiroshima en Minami in Osaka. Ook krijgen we meer inzicht in het ‘Showbiz’-element.
Schakel vandaag, 16 september 2026, om 13:00 uur in om de Stranger Than Heaven-livestream mee te kijken. Mocht je deze niet live kunnen bijwonen, maak je dan geen zorgen. Wij schrijven namelijk zoals gewoonlijk mee en voorzien je met alle liefde van het laatste nieuws!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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