Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Hemlotrion: Broken Mirror kent klassieke Harry Potter-sfeer

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Wil jij terug naar de jaren 2000 en ben je ook nog eens fan van Harry Potter? Wellicht dat Hemlotrion: Broken Mirror dan een bepaalde itch weet te vervullen. De game is namelijk wel heel erg geïnspireerd door het bronmateriaal.

Yer a wizard, Simon. In indiegame Hemlotrion: Broken Mirror kruipen we in de mantel van Simon Page, een tweedejaarsstudent op een school waar kinderen wegwijs worden gemaakt in de kunst van het toveren. In de game ben je in staat om de eeuwenoude school te verkennen, puzzels op te lossen en lessen te volgen om nieuwe spreuken te leren. Er schuilt echter iets duisters in de school, want al snel stuiten we op aanwijzingen dat een duister figuur zich daar schuilhoudt.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Hemlotrion: Broken Mirror kent nog geen releasedatum, maar is te wishlisten voor pc.

Bron: Frogstorm
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2611 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Hemlotrion: Broken Mirror
Hemlotrion: Broken Mirror

Ontwikkelaar

Frogstorm

Uitgever

Frogstorm

Release

2026

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

"Can I copy your homework?"
"Yeah, just change it up a bit so it doesn't look obvious."
"Ok."

0
Avatar Sledge
Sledge
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Dit is wel heel erg een rip-off.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord