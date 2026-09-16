Hemlotrion: Broken Mirror kent klassieke Harry Potter-sfeer

Wil jij terug naar de jaren 2000 en ben je ook nog eens fan van Harry Potter? Wellicht dat Hemlotrion: Broken Mirror dan een bepaalde itch weet te vervullen. De game is namelijk wel heel erg geïnspireerd door het bronmateriaal.

Yer a wizard, Simon. In indiegame Hemlotrion: Broken Mirror kruipen we in de mantel van Simon Page, een tweedejaarsstudent op een school waar kinderen wegwijs worden gemaakt in de kunst van het toveren. In de game ben je in staat om de eeuwenoude school te verkennen, puzzels op te lossen en lessen te volgen om nieuwe spreuken te leren. Er schuilt echter iets duisters in de school, want al snel stuiten we op aanwijzingen dat een duister figuur zich daar schuilhoudt.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Hemlotrion: Broken Mirror kent nog geen releasedatum, maar is te wishlisten voor pc.