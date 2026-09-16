De volgende gratis contentupdate voor Warhammer 40,000: Darktide komt eraan. Depths of the Damned biedt spelers een hoop redenen om terug te keren.

Vanaf 29 september 2026 is het zover. De Depths of the Damned-update voor de co-op shooter Warhammer 40,000: Darktide komt dan uit en ontwikkelaar Fatshark heeft een hoop content in de aanbieding. Spelers mogen aan de slag met de nieuwe missie 'Spillway' in de kersverse (of compleet verrotte) zone, genaamd de Depths. De Prophet of Decay heerst daar en de Dartide-spelers met een beetje Warhammer-kennis weten wat voor soort ongein hij brengt. Gelukkig krijgen spelers toegang tot zes nieuwe wapens om zo zichzelf te verdedigen tegen het terreur dat zich schuilhoudt in de donkerste putten van Tertium. Check hieronder de trailer voor een duidelijk beeld van de sfeer:

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Warhammer 40,000: Darktide is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.