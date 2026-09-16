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Darktide's Depths of the Damned-update biedt nieuwe verhalende content

Door Bram Noteboom
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De volgende gratis contentupdate voor Warhammer 40,000: Darktide komt eraan. Depths of the Damned biedt spelers een hoop redenen om terug te keren.

Vanaf 29 september 2026 is het zover. De Depths of the Damned-update voor de co-op shooter Warhammer 40,000: Darktide komt dan uit en ontwikkelaar Fatshark heeft een hoop content in de aanbieding. Spelers mogen aan de slag met de nieuwe missie 'Spillway' in de kersverse (of compleet verrotte) zone, genaamd de Depths. De Prophet of Decay heerst daar en de Dartide-spelers met een beetje Warhammer-kennis weten wat voor soort ongein hij brengt. Gelukkig krijgen spelers toegang tot zes nieuwe wapens om zo zichzelf te verdedigen tegen het terreur dat zich schuilhoudt in de donkerste putten van Tertium. Check hieronder de trailer voor een duidelijk beeld van de sfeer:

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Warhammer 40,000: Darktide is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Fatshark
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5501 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Warhammer 40,000: Darktide
Warhammer 40,000: Darktide

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Fatshark

Uitgever

Fatshark

Release

30 november 2022

Platforms

PC
PS5
XBS
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