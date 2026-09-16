LEGO World keert terug naar de Jaarbeurs in Utrecht

Het grootste LEGO spektakel ter wereld is onderweg naar Nederland. LEGO World gaat binnenkort van start in de Jaarbeurs te Utrecht. Lees hier alles wat je moet weten.

LEGO World keert volgende maand terug naar de Jaarbeurs in Utrecht. Van donderdag 15 tot en met woensdag 21 oktober 2026 is het mogelijk om je weer onder de mensen te begeven om samen de passie in bouwen te delen. Voor de 23ste editie wordt groots uitgepakt, met een reeks gloednieuwe activiteiten, bezienswaardigheden en belevenissen, aldus LEGO Group. Zo kan je de levensgrote LEGO Technic Koenigsegg Sadair's Spear megacar bezoeken, stap je in het grootste LEGO Botanicals tulpenveld ter wereld, neem je deel aan de vijftiende verjaardag van LEGO NINJAGO samen met de ninja’s Lloyd en Kay en nog veel meer. Via Ticketmaster zijn de kaartjes 28,50 euro, terwijl toegang gratis is voor kinderen tot en met 2 jaar.

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Ga jij naar LEGO World dit jaar? Ben je wel eens eerder geweest? Laat het vooral weten!