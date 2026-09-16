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LEGO World keert terug naar de Jaarbeurs in Utrecht

Door Bram Noteboom
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Het grootste LEGO spektakel ter wereld is onderweg naar Nederland. LEGO World gaat binnenkort van start in de Jaarbeurs te Utrecht. Lees hier alles wat je moet weten.

LEGO World keert volgende maand terug naar de Jaarbeurs in Utrecht. Van donderdag 15 tot en met woensdag 21 oktober 2026 is het mogelijk om je weer onder de mensen te begeven om samen de passie in bouwen te delen. Voor de 23ste editie wordt groots uitgepakt, met een reeks gloednieuwe activiteiten, bezienswaardigheden en belevenissen, aldus LEGO Group. Zo kan je de levensgrote LEGO Technic Koenigsegg Sadair's Spear megacar bezoeken, stap je in het grootste LEGO Botanicals tulpenveld ter wereld, neem je deel aan de vijftiende verjaardag van LEGO NINJAGO samen met de ninja’s Lloyd en Kay en nog veel meer. Via Ticketmaster zijn de kaartjes 28,50 euro, terwijl toegang gratis is voor kinderen tot en met 2 jaar.

LEGO World Utrecht 2026LEGO

Ga jij naar LEGO World dit jaar? Ben je wel eens eerder geweest? Laat het vooral weten!

Bron: LEGO Group
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5501 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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