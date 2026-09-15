Chained Beasts wordt ontketend in oktober 2026

De coöperatieve gladiator-roguelike Chained Beasts heeft een releasedatum te pakken. Check hier de gloednieuwe gameplaytrailer, waarin ook kersverse platformen worden aangekondigd.

We hebben namelijk niet alleen een releasedatum te pakken. Nee, tegelijkertijd wordt aangekondigd dat Chained Beasts naar zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X|S komt. De XBOX-release gaat gepaard met een release op Game Pass Ultimate en Game Pass PC. Verder toont het nieuwe beeldmateriaal precies wat je moet weten over deze actie-roguelike. Je speelt samen en je bent aan elkaar gebonden. Nee, letterlijk. Je zit aan elkaar vast met een metalen ketting en je moet dus elkaar goed de ruimte gunnen; zover dat kan. Elke rond die je weet te overleven is een overwinning, maar die komt wel met een prijs. De beschadigingen die je oploopt zijn permanent, dus denk goed na voordat je ergens een speer doorheen jast.

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Chained Beasts is beschikbaar vanaf 15 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.