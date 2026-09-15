Bouw een pretpark in Two Point Museum: Rides & Relics
Wat heeft een museum nou echt nodig? Ja, precies! Een functioneel pretpark. Dit staat je te wachten in de Two Point Museum: Rides & Relics-uitbreiding.
Vanaf 8 oktober 2026 gaat Two Point Studios eventjes testen of een zogeheten 'Two Point Park' een goed idee is. Je zou misschien verwachten dat het museum zich vooral wil focussen op artefacten, begraven schatten en educatief verantwoorde booths, maar in de Rides & Relics-DLC is het aan jou om zowel de kinders te entertainen als bij te scholen. Maar laten we eerlijk blijven: het moet vooral leuk zijn om een ritje te maken, dus bouw vooral de meest waanzinnige achtbanen. Je kan kiezen uit vijf verschillende bouwsets en met de nieuwe items, zoals de Helipad, Ticket Desk, bankjes en prullenbakken, worden de managementsystemen aangescherpt. Dat is maar goed ook; je krijgt namelijk verder de nobele taak om een 'five-star campaign' door te lopen.
Two Point Museum is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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Dit ziet er wel weer leuk uit maar vind het niet echt passen in een museum game.
Waarom is dit nou een uitbreiding? Zo jammer. Als nieuw spel had ik het wel gekocht.