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Bouw een pretpark in Two Point Museum: Rides & Relics

Door Bram Noteboom
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Wat heeft een museum nou echt nodig? Ja, precies! Een functioneel pretpark. Dit staat je te wachten in de Two Point Museum: Rides & Relics-uitbreiding.

Vanaf 8 oktober 2026 gaat Two Point Studios eventjes testen of een zogeheten 'Two Point Park' een goed idee is. Je zou misschien verwachten dat het museum zich vooral wil focussen op artefacten, begraven schatten en educatief verantwoorde booths, maar in de Rides & Relics-DLC is het aan jou om zowel de kinders te entertainen als bij te scholen. Maar laten we eerlijk blijven: het moet vooral leuk zijn om een ritje te maken, dus bouw vooral de meest waanzinnige achtbanen. Je kan kiezen uit vijf verschillende bouwsets en met de nieuwe items, zoals de Helipad, Ticket Desk, bankjes en prullenbakken, worden de managementsystemen aangescherpt. Dat is maar goed ook; je krijgt namelijk verder de nobele taak om een 'five-star campaign' door te lopen.

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Two Point Museum is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Two Point Studios
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5498 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Two Point Museum
Two Point Museum

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Two Point Studios

Uitgever

SEGA

Release

4 maart 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
16 minuten geleden

Dit ziet er wel weer leuk uit maar vind het niet echt passen in een museum game.

0
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl10 Deel van het meubilair
23 minuten geleden

Waarom is dit nou een uitbreiding? Zo jammer. Als nieuw spel had ik het wel gekocht.

0
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