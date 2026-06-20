Dave the Diver duikt op in Two Point Museum-update

Dave the Diver duikt op in Two Point Museum en neemt een schatkist vol content mee. Dave the Diver x Two Point Museum introduceert bijvoorbeeld nieuwe tentoonstellingen en een kersverse Bancho Sushi-locatie.

Two Point Studios bestaat tien jaar en dat wil SEGA met je vieren. Two Point Museum is namelijk tot 22 juni gratis te spelen op Xbox Series en pc. Mooie timing, want dit weekend kunnen we ook nog eens aan de haal met de gloednieuwe Dave the Diver x Two Point Museum-content. Naast een flink aantal nieuwe items kunnen we nu ook op expeditie gaan naar The Blue Hole, een locatie die we natuurlijk kennen uit Dave the Diver. En ben je bang voor hongerige bezoekers? Geen probleem, Bancho Sushi is nu open voor business in je museum!

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Speel Two Point Museum tot 22 juni gratis op Xbox Series en pc. De game en de Dave the Diver-content zijn nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.