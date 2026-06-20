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Dave the Diver duikt op in Two Point Museum-update

Door Rudy Wijnberg

Dave the Diver duikt op in Two Point Museum en neemt een schatkist vol content mee. Dave the Diver x Two Point Museum introduceert bijvoorbeeld nieuwe tentoonstellingen en een kersverse Bancho Sushi-locatie.

Two Point Studios bestaat tien jaar en dat wil SEGA met je vieren. Two Point Museum is namelijk tot 22 juni gratis te spelen op Xbox Series en pc. Mooie timing, want dit weekend kunnen we ook nog eens aan de haal met de gloednieuwe Dave the Diver x Two Point Museum-content. Naast een flink aantal nieuwe items kunnen we nu ook op expeditie gaan naar The Blue Hole, een locatie die we natuurlijk kennen uit Dave the Diver. En ben je bang voor hongerige bezoekers? Geen probleem, Bancho Sushi is nu open voor business in je museum!

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Speel Two Point Museum tot 22 juni gratis op Xbox Series en pc. De game en de Dave the Diver-content zijn nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: SEGA
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl11 Commander
2 weken geleden om 12:49

Ik begin wel een beetje moe te worden van al die Dave the Diver crossovers, lijkt wel of hij iedere week weer ergens anders opduikt

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
2 weken geleden om 09:32

Ik zal dit weekend ook even de nieuwe dlc uit proberen. Deze is eindelijk ook op de Switch 2 beschrikbaar.

0
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl8 Achievement Hunter
2 weken geleden om 09:25

Geweldig spel, maar na 125 uur was het echt tijd voor iets anders.

2
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