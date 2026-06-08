Nieuwe beelden Dave the Diver: In The Jungle in live action trailer
Deze maand verschijnt de DLC In The Jungle voor Dave The Diver. Onze ietwat gezette duiker, duikt binnenkort in nieuwe content en dat moet worden gevierd met een nieuwe live action trailer.
Mintrocket was gister ook aanwezig tijdens de PC Gaming Show en zij brachten een nieuwe trailer mee voor Dave The Diver: In The Jungle. Inmdidels hebben we al veel gezien natuurlijk, maar de ontwikkelaar wist toch wat nieuwe beelden te tonen in een bijzondere trailer. De trailer is gemaakt in samenwerking met producent The Asylum. Je kent ze misschien vooral van films als Sharknado en MethGator. Een beetje absurdisme is dus niet uitgesloten. Tot slot worden er ook weer wat nieuwe beelden getoond van de aankomende DLC.
In The Jungle is vanaf 18 juni 2026 bekend voor Dave The Diver.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Geweldig! 'k dacht even he? zit ik naar een movie trailer te kijken? ( a la Jumanji) maar nee... toffe Trailer! kijk hiernaar uit ... hier zit echt liefde in, dat zie je aan alles!