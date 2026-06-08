Deze maand verschijnt de DLC In The Jungle voor Dave The Diver. Onze ietwat gezette duiker, duikt binnenkort in nieuwe content en dat moet worden gevierd met een nieuwe live action trailer.

Mintrocket was gister ook aanwezig tijdens de PC Gaming Show en zij brachten een nieuwe trailer mee voor Dave The Diver: In The Jungle. Inmdidels hebben we al veel gezien natuurlijk, maar de ontwikkelaar wist toch wat nieuwe beelden te tonen in een bijzondere trailer. De trailer is gemaakt in samenwerking met producent The Asylum. Je kent ze misschien vooral van films als Sharknado en MethGator. Een beetje absurdisme is dus niet uitgesloten. Tot slot worden er ook weer wat nieuwe beelden getoond van de aankomende DLC.

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In The Jungle is vanaf 18 juni 2026 bekend voor Dave The Diver.