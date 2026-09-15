Gears of War: E-Day leidt de volgende Game Pass line-up

Met Gears of War: E-Day als aanvoerder valt er genoeg te spelen voor XBOX Game Pass-leden. Check hier het volledige overzicht!

Gears of War: E-Day mag dan als het grote paradepaardje dienen van de selectie, maar er valt natuurlijk nog veel meer te beleven. Minecraft Dungeons II komt eraan, Black Ops 6 gaat de Premium-tier verrijken en diverse indietitels mogen op de service debuteren als een Day One-toevoegingen. Of je nu houdt van de grootste klappers of de intiemere pareltjes; XBOX Game Pass heeft de komende weken genoeg in diens mars om op te pakken voor een playthrough. Zie hier de complete selectie:

Game Datum Type abonnement Marvel Cosmic Invasion 16 september 2026 Nu met Game Pass Premium Planet of Lana II 16 september 2026 Nu met Game Pass Premium Routine 16 september 2026 Nu met Game Pass Premium Ultimate Sheep Raccoon 16 september 2026 Nu met Game Pass Premium Kernel Hearts 17 september 2026 Game Pass Ultimate en Game Pass PC Ninja Gaiden 4 17 september 2026 Nu met Game Pass Premium Dune: Awakening 22 september 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en Game Pass PC Well Dweller 22 september 2026 Game Pass Ultimate en Game Pass PC Mad King Redemption 23 september 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en Game Pass PC Call of Duty: Black Ops 6 25 september 2026 Nu met Game Pass Premium Minecraft Dungeons II 29 september 2026 Game Pass Ultimate en Game Pass PC Keeper 2 oktober 2026 Nu met Game Pass Premium Gears of War: E-Day 6 oktober 2026 Game Pass Ultimate en Game Pass PC

Daarnaast laat XBOX weten dat de voetbalgame Rematch onderweg is naar Game Pass Essential, de EA Sports FC 27 – EA Play Early Access Trial vanaf 18 september beschikbaar is en Sea of Thieves: Season 21 op 17 september van start gaat. Echter, XBOX geeft en XBOX neemt. Een flinke collectie wordt vanaf 30 september 2026 uit de service gehaald. Deze titels moet je snel zien uit te spelen of natuurlijk aanschaffen, zodat je zeeën van tijd hebt.

Atomfall

Lara Croft and the Guardian of Light

Little Nightmares 2 Enhanced Edition

Little Rocket Lab

Sifu

SOPA Tale of the Stolen Potato

Sworn

Terminull Brigade

Met welke games ga jij aan de slag? Laat het ons weten!