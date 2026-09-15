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Gears of War: E-Day leidt de volgende Game Pass line-up

Door Bram Noteboom
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Met Gears of War: E-Day als aanvoerder valt er genoeg te spelen voor XBOX Game Pass-leden. Check hier het volledige overzicht!

Gears of War: E-Day mag dan als het grote paradepaardje dienen van de selectie, maar er valt natuurlijk nog veel meer te beleven. Minecraft Dungeons II komt eraan, Black Ops 6 gaat de Premium-tier verrijken en diverse indietitels mogen op de service debuteren als een Day One-toevoegingen. Of je nu houdt van de grootste klappers of de intiemere pareltjes; XBOX Game Pass heeft de komende weken genoeg in diens mars om op te pakken voor een playthrough. Zie hier de complete selectie:

GameDatumType abonnement
Marvel Cosmic Invasion16 september 2026Nu met Game Pass Premium
Planet of Lana II16 september 2026Nu met Game Pass Premium
Routine16 september 2026Nu met Game Pass Premium
Ultimate Sheep Raccoon16 september 2026Nu met Game Pass Premium
Kernel Hearts17 september 2026Game Pass Ultimate en Game Pass PC
Ninja Gaiden 417 september 2026Nu met Game Pass Premium
Dune: Awakening22 september 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en Game Pass PC
Well Dweller22 september 2026Game Pass Ultimate en Game Pass PC
Mad King Redemption23 september 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en Game Pass PC
Call of Duty: Black Ops 625 september 2026Nu met Game Pass Premium
Minecraft Dungeons II29 september 2026Game Pass Ultimate en Game Pass PC
Keeper2 oktober 2026Nu met Game Pass Premium
Gears of War: E-Day6 oktober 2026Game Pass Ultimate en Game Pass PC

XBOX Game Pass september 2026 wave 2 Gears of War

Daarnaast laat XBOX weten dat de voetbalgame Rematch onderweg is naar Game Pass Essential, de EA Sports FC 27 – EA Play Early Access Trial vanaf 18 september beschikbaar is en Sea of Thieves: Season 21 op 17 september van start gaat. Echter, XBOX geeft en XBOX neemt. Een flinke collectie wordt vanaf 30 september 2026 uit de service gehaald. Deze titels moet je snel zien uit te spelen of natuurlijk aanschaffen, zodat je zeeën van tijd hebt.

  • Atomfall
  • Lara Croft and the Guardian of Light
  • Little Nightmares 2 Enhanced Edition
  • Little Rocket Lab
  • Sifu
  • SOPA Tale of the Stolen Potato
  • Sworn
  • Terminull Brigade

Met welke games ga jij aan de slag? Laat het ons weten!

Bron: XBOX Wire
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5498 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day

Ontwikkelaar

The Coalition

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
XBS
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Reacties
Avatar Mark
Mark
lvl8 Achievement Hunter
13 minuten geleden

Snel maar Little Nightmares 2 maar spelen dan. Die staat al een tijdje gedownload klaar.

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