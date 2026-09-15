Gears of War: E-Day leidt de volgende Game Pass line-up
Met Gears of War: E-Day als aanvoerder valt er genoeg te spelen voor XBOX Game Pass-leden. Check hier het volledige overzicht!
Gears of War: E-Day mag dan als het grote paradepaardje dienen van de selectie, maar er valt natuurlijk nog veel meer te beleven. Minecraft Dungeons II komt eraan, Black Ops 6 gaat de Premium-tier verrijken en diverse indietitels mogen op de service debuteren als een Day One-toevoegingen. Of je nu houdt van de grootste klappers of de intiemere pareltjes; XBOX Game Pass heeft de komende weken genoeg in diens mars om op te pakken voor een playthrough. Zie hier de complete selectie:
|Game
|Datum
|Type abonnement
|Marvel Cosmic Invasion
|16 september 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Planet of Lana II
|16 september 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Routine
|16 september 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Ultimate Sheep Raccoon
|16 september 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Kernel Hearts
|17 september 2026
|Game Pass Ultimate en Game Pass PC
|Ninja Gaiden 4
|17 september 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Dune: Awakening
|22 september 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en Game Pass PC
|Well Dweller
|22 september 2026
|Game Pass Ultimate en Game Pass PC
|Mad King Redemption
|23 september 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en Game Pass PC
|Call of Duty: Black Ops 6
|25 september 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Minecraft Dungeons II
|29 september 2026
|Game Pass Ultimate en Game Pass PC
|Keeper
|2 oktober 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Gears of War: E-Day
|6 oktober 2026
|Game Pass Ultimate en Game Pass PC
Daarnaast laat XBOX weten dat de voetbalgame Rematch onderweg is naar Game Pass Essential, de EA Sports FC 27 – EA Play Early Access Trial vanaf 18 september beschikbaar is en Sea of Thieves: Season 21 op 17 september van start gaat. Echter, XBOX geeft en XBOX neemt. Een flinke collectie wordt vanaf 30 september 2026 uit de service gehaald. Deze titels moet je snel zien uit te spelen of natuurlijk aanschaffen, zodat je zeeën van tijd hebt.
- Atomfall
- Lara Croft and the Guardian of Light
- Little Nightmares 2 Enhanced Edition
- Little Rocket Lab
- Sifu
- SOPA Tale of the Stolen Potato
- Sworn
- Terminull Brigade
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Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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