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gamescom 2026

Black Ops Cold War dient als sergeant in Game Pass september 2026 selectie

Door Bram Noteboom
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Nog bezig met je Call of Duty-backlog? Komt dat eens goed uit, want de nieuwe Game Pass-selectie van september 2026 biedt onder andere Black Ops Cold War.

Activision stuurt de troepen aan in deze editie van 'wat valt er te spelen via Game Pass'. Met Call of Duty: Black Ops Cold War wordt er wederom een triple-A ervaring aan de online dienst toegevoegd en verschijnen langzaam maar zeker de oudere Call of Duty-games op de service. Maar mocht je deze first-person shooter al grijs hebben gespeeld, geen nood. Naast de actiegame zijn er diverse indiegames te vinden, twee Day One-toevoegingen en een vechtgame voor de liefhebbers. Check hier het volledige overzicht:

GameDatumType abonnement
Speedrunners 2: King of Speed3 september 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Dice a Million4 september 2026Nu met Game Pass Premium
Call of Duty: Black Ops Cold War8 september 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
The Royal Writ10 september 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage10 september 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
RuneScape: Dragonwilds15 september 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass

XBOX Game Pass augustus 2026 wave 21

Daarnaast verschijnt de 1.0-update van de populaire Game Pass-titel TCG Card Shop Simulator, krijgt EA Sports NHL 27 een EA Play Early Access Trial en kunnen Game Pass-abonnees in-game voordelen claimen voor de aanstaande release van Aniimo. Helaas moeten we ook afscheid nemen van een selectie topgames en de lijst is ellendig lang. Je hebt tot 15 september 2026 de tijd om de volgende titels uit te spelen:

  • Commandos: Origins
  • Cricket 24
  • Cyberpunk 2077
  • Dead Cells
  • Deep Rock Galactic Survivor
  • Frostpunk 2
  • Mullet Madjack
  • Spiritfarer
  • Superliminal
  • Train Sim World 5

Welke games start jij regelmatig via Game Pass op? Laat het ons gerust weten.

Bron: XBOX Wire
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5387 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Call of Duty: Black Ops Cold War
Call of Duty: Black Ops Cold War

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Treyarch

Uitgever

Activision Blizzard

Release

13 november 2020

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Kluut
Kluut
lvl10 Deel van het meubilair
19 minuten geleden bewerkt

1 van mijn favorieten maar MW3 gaat er overheen wat mij betreft. En als je niet online wilt spelen kun je met bots spelen. Voor beide geloof ik.
Maps en ttk perfect voor mij in beide games. Mw4 doet het op basis van de open betas wat minder voor mij qua richten en maps.
Voorlopig blijven deze 2 mijn favorieten.

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