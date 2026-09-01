Nog bezig met je Call of Duty-backlog? Komt dat eens goed uit, want de nieuwe Game Pass-selectie van september 2026 biedt onder andere Black Ops Cold War.

Activision stuurt de troepen aan in deze editie van 'wat valt er te spelen via Game Pass'. Met Call of Duty: Black Ops Cold War wordt er wederom een triple-A ervaring aan de online dienst toegevoegd en verschijnen langzaam maar zeker de oudere Call of Duty-games op de service. Maar mocht je deze first-person shooter al grijs hebben gespeeld, geen nood. Naast de actiegame zijn er diverse indiegames te vinden, twee Day One-toevoegingen en een vechtgame voor de liefhebbers. Check hier het volledige overzicht:

Game Datum Type abonnement Speedrunners 2: King of Speed 3 september 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass Dice a Million 4 september 2026 Nu met Game Pass Premium Call of Duty: Black Ops Cold War 8 september 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass The Royal Writ 10 september 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 10 september 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass RuneScape: Dragonwilds 15 september 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass

Daarnaast verschijnt de 1.0-update van de populaire Game Pass-titel TCG Card Shop Simulator, krijgt EA Sports NHL 27 een EA Play Early Access Trial en kunnen Game Pass-abonnees in-game voordelen claimen voor de aanstaande release van Aniimo. Helaas moeten we ook afscheid nemen van een selectie topgames en de lijst is ellendig lang. Je hebt tot 15 september 2026 de tijd om de volgende titels uit te spelen:

Commandos: Origins

Cricket 24

Cyberpunk 2077

Dead Cells

Deep Rock Galactic Survivor

Frostpunk 2

Mullet Madjack

Spiritfarer

Superliminal

Train Sim World 5

Welke games start jij regelmatig via Game Pass op? Laat het ons gerust weten.