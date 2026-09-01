Black Ops Cold War dient als sergeant in Game Pass september 2026 selectie
Nog bezig met je Call of Duty-backlog? Komt dat eens goed uit, want de nieuwe Game Pass-selectie van september 2026 biedt onder andere Black Ops Cold War.
Activision stuurt de troepen aan in deze editie van 'wat valt er te spelen via Game Pass'. Met Call of Duty: Black Ops Cold War wordt er wederom een triple-A ervaring aan de online dienst toegevoegd en verschijnen langzaam maar zeker de oudere Call of Duty-games op de service. Maar mocht je deze first-person shooter al grijs hebben gespeeld, geen nood. Naast de actiegame zijn er diverse indiegames te vinden, twee Day One-toevoegingen en een vechtgame voor de liefhebbers. Check hier het volledige overzicht:
|Game
|Datum
|Type abonnement
|Speedrunners 2: King of Speed
|3 september 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Dice a Million
|4 september 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|8 september 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|The Royal Writ
|10 september 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
|10 september 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|RuneScape: Dragonwilds
|15 september 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Daarnaast verschijnt de 1.0-update van de populaire Game Pass-titel TCG Card Shop Simulator, krijgt EA Sports NHL 27 een EA Play Early Access Trial en kunnen Game Pass-abonnees in-game voordelen claimen voor de aanstaande release van Aniimo. Helaas moeten we ook afscheid nemen van een selectie topgames en de lijst is ellendig lang. Je hebt tot 15 september 2026 de tijd om de volgende titels uit te spelen:
- Commandos: Origins
- Cricket 24
- Cyberpunk 2077
- Dead Cells
- Deep Rock Galactic Survivor
- Frostpunk 2
- Mullet Madjack
- Spiritfarer
- Superliminal
- Train Sim World 5
Welke games start jij regelmatig via Game Pass op? Laat het ons gerust weten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Gerucht
Gerucht: Dit zijn de ontwikkelbudgetten voor de Call of Duty-games
Vraag jij je wel eens af wat een Call of Duty-game kost om te maken? Het journalistieke platform Game File heeft de gigantische ontwikkelbudgetten...0 reacties
-
Downloadnieuws
Downloadnieuws: Call of Duty: Black Ops Cold War naar PlayStation Plus
Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered en Endling – Extinction is Forever zijn de PlayStation Plus-games voor de maand juli.0 reacties
-
Trailer
Trailer: Mauer Der Toten COD Black Ops Cold War onthuld
Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies krijgt een nieuwe map: Mauer Der Toten.0 reacties
-
Trailer
Trailer: Rambo en John McClane naar Call of Duty: Warzone en Cold War
De actiehelden Rambo en John McClane komen naar Call of Duty: Black Ops Cold War en Call of Duty: Warzone!0 reacties
1 van mijn favorieten maar MW3 gaat er overheen wat mij betreft. En als je niet online wilt spelen kun je met bots spelen. Voor beide geloof ik.
Maps en ttk perfect voor mij in beide games. Mw4 doet het op basis van de open betas wat minder voor mij qua richten en maps.
Voorlopig blijven deze 2 mijn favorieten.