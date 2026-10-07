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Gerucht: Update Xbox pakt exclusieve streamingrechten voor GTA 6

Door Rudy Wijnberg
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Als we bronnen van The Verge mogen geloven, dan heeft Xbox een mooie exclusieve deal met Rockstar te pakken. Volgens het platform heeft Xbox-CEO Asha Sharma tijdens een interne Town Hall-meeting aangekondigd dat Xbox de exclusieve streamingrechten voor GTA 6 heeft weten te verwerven. Hierdoor is GTA 6 via streaming enkel beschikbaar via Xbox Cloud Gaming.

Update 7 oktober 09:00: Xbox-CSO Matthew Ball heeft zojuist het gerucht ontkracht middels een statement op X. In de post vermeldt Ball dat Xbox geen exclusieve streamingrechten voor GTA 6 in handen heeft en dat de game niet via pc te streamen zal zijn. Vooral dat laatste conflicteert enigszins met het product dat Microsoft met Xbox Cloud Gaming aanbiedt. Cloud Gaming zou gebruikers in principe moeten toestaan om een Xbox-game naar verschillende soorten devices te streamen. Andere devices vallen echter niet onder het statement. Of het hierbij gaat om een beperking vanuit Rockstar om de game specifiek op pc te blokkeren, is niet helemaal duidelijk.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Einde update

The Verges Tom Warren staat erom bekend redelijk accuraat met zijn informatie om te gaan. Volgens de insider heeft Asha Sharma tijdens de meeting gezegd dat Xbox iets gaat doen wat geen andere platformhouder gaat doen. Het zou hierbij gaan om de streamingrechten voor GTA 6. Deze deal zou inhouden dat Xbox tijdelijk alle streamingrechten voor Grand Theft Auto 6 bezit, waardoor Xbox Cloud Gaming automatisch de enige manier wordt om een soort pc-versie van GTA 6 te spelen.

Map Grand Theft Auto 6

Zou dit te maken hebben met de Xbox Cloud-limieten die vanaf november worden doorgevoerd voor Xbox Cloud Gaming? Recentelijk heeft Xbox namelijk aangekondigd dat alle abonnementen nu een bepaalde limiet voor de Cloud Gaming-dienst krijgen. Hierbij heb je met een limiet van vijftien uur als Game Pass Ultimate-bezitter de meeste uren ter beschikking. Zijn deze uren op, dan kun je deze altijd nog bijkopen.

Het betreft vooralsnog overigens een gerucht. Zowel Xbox als Rockstar heeft op dit moment nog niets bekendgemaakt over de streamingrechten van GTA 6. Mocht dat het geval zijn, dan laten wij je dat uiteraard zo snel mogelijk weten. Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.

Bron: The Verge
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2740 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
21 minuten geleden

Dat heeft weinig zin in tegenstelling tot GeForce now werkt Xbox Cloud dramatisch.

0
Avatar Jason28
Jason28
lvl8 Achievement Hunter
51 minuten geleden

Kan echt niet wachten tot ik mijn naamgenoot stripclubs kan laten bezoeken en auto's kan laten pikken.

0
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

"Correction, October 6th: Xbox has clarified that its streaming deal isn’t exclusive and Grand Theft Auto VI won’t be streamed to PCs."

2
Avatar Dennis
Dennis
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Zolang ik het maar kan spelen op de Portal tzt

2
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