Gerucht: Update Xbox pakt exclusieve streamingrechten voor GTA 6
Als we bronnen van The Verge mogen geloven, dan heeft Xbox een mooie exclusieve deal met Rockstar te pakken. Volgens het platform heeft Xbox-CEO Asha Sharma tijdens een interne Town Hall-meeting aangekondigd dat Xbox de exclusieve streamingrechten voor GTA 6 heeft weten te verwerven. Hierdoor is GTA 6 via streaming enkel beschikbaar via Xbox Cloud Gaming.
Update 7 oktober 09:00: Xbox-CSO Matthew Ball heeft zojuist het gerucht ontkracht middels een statement op X. In de post vermeldt Ball dat Xbox geen exclusieve streamingrechten voor GTA 6 in handen heeft en dat de game niet via pc te streamen zal zijn. Vooral dat laatste conflicteert enigszins met het product dat Microsoft met Xbox Cloud Gaming aanbiedt. Cloud Gaming zou gebruikers in principe moeten toestaan om een Xbox-game naar verschillende soorten devices te streamen. Andere devices vallen echter niet onder het statement. Of het hierbij gaat om een beperking vanuit Rockstar om de game specifiek op pc te blokkeren, is niet helemaal duidelijk.
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The Verges Tom Warren staat erom bekend redelijk accuraat met zijn informatie om te gaan. Volgens de insider heeft Asha Sharma tijdens de meeting gezegd dat Xbox iets gaat doen wat geen andere platformhouder gaat doen. Het zou hierbij gaan om de streamingrechten voor GTA 6. Deze deal zou inhouden dat Xbox tijdelijk alle streamingrechten voor Grand Theft Auto 6 bezit, waardoor Xbox Cloud Gaming automatisch de enige manier wordt om een soort pc-versie van GTA 6 te spelen.
Zou dit te maken hebben met de Xbox Cloud-limieten die vanaf november worden doorgevoerd voor Xbox Cloud Gaming? Recentelijk heeft Xbox namelijk aangekondigd dat alle abonnementen nu een bepaalde limiet voor de Cloud Gaming-dienst krijgen. Hierbij heb je met een limiet van vijftien uur als Game Pass Ultimate-bezitter de meeste uren ter beschikking. Zijn deze uren op, dan kun je deze altijd nog bijkopen.
Het betreft vooralsnog overigens een gerucht. Zowel Xbox als Rockstar heeft op dit moment nog niets bekendgemaakt over de streamingrechten van GTA 6. Mocht dat het geval zijn, dan laten wij je dat uiteraard zo snel mogelijk weten. Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.
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