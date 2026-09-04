Xbox start dit jaar met limiet op Xbox Cloud Streaming

Heb je een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement omdat je graag via de Xbox Cloud Streaming-service streamt? Dan moet je vanaf november rekening houden met een maandelijkse limiet op de service. Xbox introduceert in november 2026 namelijk een maandelijkse urenlimiet. Uiteraard verandert dat niets aan de kosten voor het abonnement.

Vanaf november 2026 kunnen Xbox Game Pass Ultimate-gebruikers niet langer genieten van onbeperkt streamen via Xbox Cloud. Xbox heeft namelijk via een blogpost laten weten dat het een maandelijkse urenlimiet introduceert. Hierdoor kunnen Game Pass Ultimate-leden vijftien uur per maand ‘kosteloos’ genieten van de service. Premium biedt vanaf november een limiet van tien uur, terwijl Essential blijft steken op vijf uur. Xbox geeft echter aan dat we ons nergens zorgen om hoeven te maken. Slechts 4% van de gebruikers overstijgt de vijftien uur.

Mocht je je afvragen wat er precies gebeurt wanneer je de limiet overschrijdt, dan heeft Xbox het antwoord alvast voor je paraat. Ongeacht of je een abonnement hebt of niet, maakt Xbox het mogelijk om speeluren per uur aan te schaffen. Een prijs voor een extra uur wordt echter niet genoemd, evenals een eventuele korting op de huidige abonnementen.

Xbox geeft in de blogpost overigens wel een reden waarom het bedrijf deze nieuwe limiet introduceert. Zo geeft de groene reus het volgende aan:

“We’re introducing this model because the cost of providing cloud gaming grows as more people use it and play for longer. Moving to monthly limits allows us to keep offering the service while continuing to invest in its reliability and performance. We understand that for some players the practical result is a higher cost.

In November, we’ll provide more information about pricing, purchasing additional hours, eligible games, market availability, and how players can check their remaining time.”

Komende november verschaft Xbox meer informatie over de voortgang van de plannen, de prijzen en op welke markten de wijzigingen voor Xbox Cloud Streaming allemaal van toepassing zijn.