Suri: The Seventh Note test vanaf 30 oktober je timing

Suri: The Seventh Note zit in een lekkere flow. De rhythm-platformer is namelijk zojuist voorzien van een releasedatum. Lang wachten hoeft niet, want Suri: The Seventh Note verschijnt op 30 oktober 2026.

Heb je geen gevoel voor timing, dan kun je deze game waarschijnlijk beter even skippen. Heb je dat wel, dan krijg je een lekkere uitdaging voorgeschoteld. Suri: The Seventh Note is een typische platformer, maar met een twist. De input voor je sprongen, dashes en andere capriolen dien je namelijk te timen op het ritme van de muziek. Suri ontvangt funding vanuit PlayStations India Hero Project. Hierdoor verschijnt de game als PlayStation-console-exclusive. Daarnaast verschijnt de game ook voor pc. Interesse? Check dan nu de Suri: The Seventh Note-demo op Steam!