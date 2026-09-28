Suri: The Seventh Note test vanaf 30 oktober je timing
Suri: The Seventh Note zit in een lekkere flow. De rhythm-platformer is namelijk zojuist voorzien van een releasedatum. Lang wachten hoeft niet, want Suri: The Seventh Note verschijnt op 30 oktober 2026.
Heb je geen gevoel voor timing, dan kun je deze game waarschijnlijk beter even skippen. Heb je dat wel, dan krijg je een lekkere uitdaging voorgeschoteld. Suri: The Seventh Note is een typische platformer, maar met een twist. De input voor je sprongen, dashes en andere capriolen dien je namelijk te timen op het ritme van de muziek. Suri ontvangt funding vanuit PlayStations India Hero Project. Hierdoor verschijnt de game als PlayStation-console-exclusive. Daarnaast verschijnt de game ook voor pc. Interesse? Check dan nu de Suri: The Seventh Note-demo op Steam!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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