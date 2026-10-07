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Survival-horrorgame BECROWNED ontvangt 2027-releasewindow

Door Bram Noteboom
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De non-lineaire survival-horrorgame BECROWNED heeft zowel een nieuwe releasewindow als een gelijktijdige console-launch te pakken. Dit laten uitgever Top Hat Studios en ontwikkelaar 13th Street Studio weten middels een fonkelnieuwe gameplaytrailer.

In het verse beeldmateriaal steekt men openlijk de draak met de huidige trend van de op klassiekers gebaseerde horrorgames van de afgelopen jaren. Zoals ze mooi zeggen: 'een beetje mist hier en een cult daar'. En die vermiste vrouw van protagonist Richard Torrance? De zoektocht is niet het doel, want hij weet exact waar ze is. BECROWNED wil een nieuwe wind doen waaien door het populaire genre door een non-lineaire build-up te introduceren. Je krijgt als speler de optie om uitgebreide gebieden te verkennen, het op te nemen tegen angstaanjagende eindbazen en de vele puzzels te ontrafelen, al zijn een aantal van deze hersenspinsels ook gewoon optioneel. We moeten nog iets langer wachten dan voorheen verwacht, voordat we kunnen zien of BECROWNED het daadwerkelijk in zich heeft om een nieuwe standaard te zetten.

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BECROWNED verschijnt gedurende het eerste kwartaal van 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Top Hat Studios
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5624 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Becrowned
Becrowned

Ontwikkelaar

13th Street Studio

Uitgever

Top Hat Studios

Release

Q1 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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