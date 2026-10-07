Survival-horrorgame BECROWNED ontvangt 2027-releasewindow
De non-lineaire survival-horrorgame BECROWNED heeft zowel een nieuwe releasewindow als een gelijktijdige console-launch te pakken. Dit laten uitgever Top Hat Studios en ontwikkelaar 13th Street Studio weten middels een fonkelnieuwe gameplaytrailer.
In het verse beeldmateriaal steekt men openlijk de draak met de huidige trend van de op klassiekers gebaseerde horrorgames van de afgelopen jaren. Zoals ze mooi zeggen: 'een beetje mist hier en een cult daar'. En die vermiste vrouw van protagonist Richard Torrance? De zoektocht is niet het doel, want hij weet exact waar ze is. BECROWNED wil een nieuwe wind doen waaien door het populaire genre door een non-lineaire build-up te introduceren. Je krijgt als speler de optie om uitgebreide gebieden te verkennen, het op te nemen tegen angstaanjagende eindbazen en de vele puzzels te ontrafelen, al zijn een aantal van deze hersenspinsels ook gewoon optioneel. We moeten nog iets langer wachten dan voorheen verwacht, voordat we kunnen zien of BECROWNED het daadwerkelijk in zich heeft om een nieuwe standaard te zetten.
BECROWNED verschijnt gedurende het eerste kwartaal van 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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