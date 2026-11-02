Overzicht: Alles over Top Hat Studios Presents: Fall 2026 Showcase

SPOOKY TALES - Het gaat hier om een regelrechte Creepshow . Een game waar je Goosebumps van krijgt. Alright, je snapt het inmiddels wel. SPOOKY TALES is een verhaalgedreven horrorbundel met vier unieke verhalen, waarin pulpdread uit de jaren twintig, Japanse lichaamshorror, gevonden beelden en VHS-charme uit de jaren 80 in één pakket worden gecombineerd. De horrorgame is in ontwikkeling voor de pc.

My Ransomware Can't Be This Cute!? - In de categorie 'roguelike deckbuilder met een unieke insteek' is hier My Ransomware Can't Be This Cute!?. Ransomware-chan heeft de controle van je pc overgenomen en de enige manier om je bestanden te redden, is door mee te doen in haar zieke spelletjes, waarbij geluk en logica elkaar afwisselen.

Ryn and the Thread of Life - Een hack-'n-slash waarbij je wapentuig bestaat uit een grote schaar en jezelf een popje bent gesmeed uit, bekijkt aantekeningen , het uitdovende licht van de wereld. Yup, als je zoekt naar een actievolle 3D-game, waarin stijl een overduidelijk prominente rol speelt, dan is Ryn and the Thread of Life zeker eentje voor de wishlist.

PRIMA MATERIA - Het gaat hier om een duistere visual novel, waarin een surrealistisch verhaal zich ontvouwt. Je volgt Mana, een 'Mind Digger' die leeft van het eten van bewustzijn, en die nog één laatste opdracht aanneemt: het herstellen van een demi-engel die het waard is om heel te houden. Absolute cinema waar je van wakker ligt? Laten we het hopen.

RGB: Execution - Een razendsnelle actiegame die zich afspeelt in een post-apocalyptische toekomst waarin generatieve AI de macht heeft overgenomen in een dode wereld. Ontwikkelaar Purechito noemt het ook wel een 'tactical boss-rush', aangezien de actie combat voornamelijk focust op spectaculaire eindbazen. Beetje hack-'n-slash, vleugje bullet hell; geheel z'n eigen ding.

METAMORPHOSIS - In deze titel speel je als de verstoten non Aria, die een brandend pad moet afleggen om absolutie te vergaren. Soms heb je games die via een bepaalde uitstraling je met een misselijk gevoel achterlaten. METAMORPHOSIS is hard op weg om op goddelijke wijze een must-play te worden binnen het horrorgenre.

The Backworld - Wat krijg je als je de onverklaarbare horror van The Backrooms combineert met een snoeiharde RPG, zoals Fear & Hunger? Nou, dan krijg iets zoals The Backworld. In deze indie-RPG moet je niet alleen je eigen party managen, maar ook je 'sanity' op peil zien te houden. Zodra deze een dieptepunt bereikt, kan je fluiten naar die kleurrijke kastelen en moet je plaatsmaken voor surrealistische nachtmerries. In de lente van 2027 komt deze game te verschijnen.

BECROWNED - We hebben het bij Gameliner al eerder gehad over BECROWNED en als je houdt van door klassiekers geïnspireerde survival-horrorgames, dan is dit zeker eentje om in de gaten te houden. Echter, het wel iets meer dan simpelweg je zoveelste Resident Evil-like. 13th Street Studio heeft veel ambitie en die kan je alvast even proeven in de geüpdatet demo.

Silly Polly Beast - Survival-horror, puike gunplay, een verhaal met diepgang en skateboarden. Ja, Silly Polly Beast had genoeg in huis om mensen tijdens diens launch vast te pakken. Top Hat Studios pakt echter door, want de titel van ontwikkelaar Anji komt binnenkort naar de Nintendo Switch 2.

DELIVERY MUST COMPLETE - Ace Combat ontmoet Devil May Cry. Als je dat helemaal te gek lijkt, dan heb je geluk, want DELIVERY MUST COMPLETE is precies dat. Nog beter nieuws: in begin 2027 geeft developer Yoyoyollie de demo vrij, zodat je deze krankzinnige actie zelf kan ondervinden. Heb jij genoeg 'SSSTYLE' in huis?

Tales of Tuscany - De enige titel met een vrijgegeven releasedatum tijdens de showcase. In deze choose-your-own-adventure RPG speel je als een schattig klein schaapje, genaamd Lambypoo, waarbij je voormalige vijanden voorliegt om zo je party te joinen en je geblaat de overworld verwoest. Zo lang je maar je neefjes en nichtjes weet te redden, valt het allemaal uit te leggen. Tales of Tuscany is beschikbaar vanaf 2 februari 2027 voor de pc, consoles en mobiele apparaten.