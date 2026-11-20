Sensor Tower, een platform voor digitale marktinformatie, claimt dat GTA VI in de eerste dag ongeveer 25 miljoen keer is verkocht. Dit laat men weten via een nieuwe publicatie.

Het exacte nummer luidt als volgt: 24,58 miljoen eenheden zijn verkocht binnen de eerste 24 uur, al kan je argumenteren dat dit nummer nog kan oplopen, aangezien niet iedereen de Nieuw Zeelandse-methode gebruikt. Het levert Rockstar Games in ieder geval geen windeieren op; de totale omzet wordt geschat op een slordige 2,36 miljard dollar. Er wordt ook nog een vergelijking getrokken met de sales tussen allebei de platformen: PS5 en XBOX Series X|S. PlayStation, die volle bak marketing heeft gevoerd voor de release van Grand Theft Auto VI, maakt ongeveer 75 procent van de sales uit, terwijl XBOX een kleinere, al dan niet alsnog respectabele, 25 procent weet te representeren. Dit wil met wat 'quick maths' zeggen dat GTA VI op de PS5 ongeveer 18,5 miljoen keer is gesleten, terwijl er op XBOX momenteel meer dan 6 miljoen spelers er mee aan de haal zijn gegaan.

GTA VI is nu beschikbaar voor de PlayStation 5 en XBOX Series X|S.