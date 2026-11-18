Vannacht is het zover: dan verschijnt GTA 6, waarschijnlijk dé grootste game van de huidige generatie. Duizenden spelers tellen af, maar er is één bepaald land dat een voetje voor heeft: Nieuw-Zeeland.

Gezien Nieuw-Zeeland voorloopt in de tijd, krijgen inwoners van het land de game 'eerder' te spelen. Die-hard fans hebben GTA 6 zelfs aangekocht via een Nieuw-Zeelands account, om zo ook vroeger te kunnen spelen (je moet het er maar voor over hebben). Dat lijkt ook de toeristische dienst van het land niet te zijn ontgaan: ze plaatsten namelijk een post online over de vele plotse 'toeristen' en hoe mooi het leven in Nieuw-Zeeland wel niet is... omdat GTA 6 daar al vroeger te spelen is. Kwestie van wat zout in de wonde te strooien...

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Bij ons hier in de Benelux verschijnt GTA 6 binnen ongeveer tien uurtjes. De eerste recensies zijn alvast enorm veelbelovend: wij gaven in de GTA 6-review namelijk een perfecte score! Blijf jij vannacht op om hem direct te spelen?