Nieuw-Zeelands 'toerisme' plots heel populair door GTA 6
Vannacht is het zover: dan verschijnt GTA 6, waarschijnlijk dé grootste game van de huidige generatie. Duizenden spelers tellen af, maar er is één bepaald land dat een voetje voor heeft: Nieuw-Zeeland.
Gezien Nieuw-Zeeland voorloopt in de tijd, krijgen inwoners van het land de game 'eerder' te spelen. Die-hard fans hebben GTA 6 zelfs aangekocht via een Nieuw-Zeelands account, om zo ook vroeger te kunnen spelen (je moet het er maar voor over hebben). Dat lijkt ook de toeristische dienst van het land niet te zijn ontgaan: ze plaatsten namelijk een post online over de vele plotse 'toeristen' en hoe mooi het leven in Nieuw-Zeeland wel niet is... omdat GTA 6 daar al vroeger te spelen is. Kwestie van wat zout in de wonde te strooien...
Bij ons hier in de Benelux verschijnt GTA 6 binnen ongeveer tien uurtjes. De eerste recensies zijn alvast enorm veelbelovend: wij gaven in de GTA 6-review namelijk een perfecte score! Blijf jij vannacht op om hem direct te spelen?
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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