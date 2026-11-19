Deze devs wensen Rockstar Games een fijne GTA VI-launch toe
GTA VI is een wereldwijd fenomeen en diverse ontwikkelaars spreken hun waardering uit over Rockstar Games' nieuwste project. Je hoeft maar enkele blikken te werpen over het internet om de complimenten te zien vanuit de gehele industrie. Hieronder pikken we een aantal leuke voorbeelden eruit.
CD Projekt Red, de makers van The Witcher en Cyberpunk 2077, delen de complimenten uit op de accounts van allebei de franchises. De Poolse gamemakers weten hoe het is om GOTY-waardige titels af te leveren, al dan niet post-launch, dus hun waardering is veel waard. Ze staan zelf ook te popelen om weer een GTA-game aan te slingeren, zoals je hieronder kan zien.
Gevaarlijke gebieden zijn vaak het meest memorabel. Van Vice City tot de Zone in het radioactieve Tsjernobyl; GSC Game World van de S.T.A.L.K.E.R.-franchise viert de release van Grand Theft Auto VI met een puik kunstwerkje.
Ook indie-uitgever tinyBuild heeft een mooi stukje klaarstaan om de release van de actiegame te vieren. Zelf zijn ze natuurlijk groot geworden met de Hello Neighbor-reeks en die wordt in het iconische stijltje van GTA gegoten.
Palworld-ontwikkelaar Pocketpair doet niet alleen aan woorden, maar ook daden. Zij hebben het gehele team vrijgegeven, om zo extra veel uren in GTA VI te kunnen steken. Respect!
En natuurlijk moeten we even buurten bij Devolver Digital, die vandaag zelf ook een game uitbrengt, namelijk Volvy's Adventure: Reslimed. Ze boden in eerste instantie al gratis exemplaren van de game aan de spelers die GTA VI van hun console verwijderden, maar nu maken ze de deal nog 'zoeter'. Als dat je ding is, tenminste.
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Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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