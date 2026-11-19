Bij het aanzetten van de video zag ik het niet aankomen, maar de launchtrailer van Volvy's Adventure: Reslimed is oprecht hilarisch. De game van Devolvers mascotte lanceert vandaag (19 november) en zet vol in op het concurreren met Grand Theft Auto VI. En wanneer we naar de beelden kijken, dan lukt dat aardig!

De grootste game van 2026 staat op het punt van lanceren. Nee, we hebben het niet over The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Switch 2 (review) of GTA 6 (review), maar over Volvy's Adventure: Reslimed. De 'remake' van de nooit verschenen platformer is doorsmeerd met typische Devolver-humor waarbij satire centraal staat. Dat is niet de enige overeenkomst met Grand Theft Auto VI. De launchtrailer is namelijk een vrijwel identieke herinterpretatie van een GTA 6-trailer. Natuurlijk wel volledig eigen, maar de inspiratiebron is duidelijk.

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Volvy's Adventure: Reslimed is vanaf nu verkrijgbaar voor pc. Veel hoeft het allemaal niet te kosten. Volvy's Adventure: Reslimed kent namelijk een adviesprijs van € 4,99 en is enkel vandaag verkrijgbaar met een pre-orderkorting van 25%!