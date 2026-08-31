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gamescom 2026

Devolver Digital brengt GTA 6-killer Volvy's Adventure: Reslimed op 19 november uit

Door Bram Noteboom
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Waar zijn de games die de concurrentie met GTA VI aan durven te gaan? Volvy's Adventure: Reslimed gaat in ieder geval voorop in de strijd.

Laat het maar aan Devolver Digital over om met een absurde trailer op de proppen te komen die de draak steekt met de grootste gamerelease aller tijden. We weten allemaal waarom de releasedatum op 19 november 2026 staat, maar dat is niet het enige bijzondere aan deze trailer. Een grapje maken kan, maar Volvy’s Adventure: Reslimed is ook gewoon een daadwerkelijke game. Het gaat om een platformer uit de gamekeuken van doinksoft met schone pixel-art en actievolle gameplay-mechanics. Gaat deze remaster van de remake van een niet uitgebrachte game in de smaak vallen bij de pc-gamers die toch geen Grand Theft Auto VI kunnen spelen? Op het antwoord hoeven we niet lang te wachten.

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Volvy's Adventure: Reslimed is beschikbaar op 19 november 2026 voor de pc en kost je vijf piek.

Bron: Devolver Digital
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5380 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Volvy’s Adventure: Reslimed
Volvy’s Adventure: Reslimed

Ontwikkelaar

doinksoft

Uitgever

Devolver Digital

Release

19 november 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl18 Mythic Member
1 uur geleden

Meteen GTA 6 geannuleerd en gepreorderd 😂👊🏻!

0
Avatar Robert-Frans
Robert-Frans
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Het kan niet anders of Rockstar zal de releasedatum van haar boevenspelletje wederom verzetten...

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Dit hebben ze bij Rockstar niet zien aankomen.

1
Avatar ghost
ghost
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden bewerkt

Comeback van het decennium.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
2 uur geleden

Goud 😂

0
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