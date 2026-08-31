Devolver Digital brengt GTA 6-killer Volvy's Adventure: Reslimed op 19 november uit
Waar zijn de games die de concurrentie met GTA VI aan durven te gaan? Volvy's Adventure: Reslimed gaat in ieder geval voorop in de strijd.
Laat het maar aan Devolver Digital over om met een absurde trailer op de proppen te komen die de draak steekt met de grootste gamerelease aller tijden. We weten allemaal waarom de releasedatum op 19 november 2026 staat, maar dat is niet het enige bijzondere aan deze trailer. Een grapje maken kan, maar Volvy’s Adventure: Reslimed is ook gewoon een daadwerkelijke game. Het gaat om een platformer uit de gamekeuken van doinksoft met schone pixel-art en actievolle gameplay-mechanics. Gaat deze remaster van de remake van een niet uitgebrachte game in de smaak vallen bij de pc-gamers die toch geen Grand Theft Auto VI kunnen spelen? Op het antwoord hoeven we niet lang te wachten.
Volvy's Adventure: Reslimed is beschikbaar op 19 november 2026 voor de pc en kost je vijf piek.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Poll
Poll: Wat gaat de grootste game van september 2026 worden?
September 2026 zit bomvol grote gamereleases. Maar welke game wordt volgens jou de grootste release van de maand? Stem mee in de nieuwe Gameliner-poll!9 reacties
-
Game review4
Onimusha: Way of the Sword review - Samoerai sterrenshow
Onimusha: Way of the Sword is het volgende wapenfeit van Capcom. Weet deze actiegame te overtuigen? Dat lees je in de uitgebreide review!4 reacties
-
Game review5
The Blood of Dawnwalker review - Is tijd je grootste vriend of vijand?
The Blood of Dawnwalker combineert vampieren, keuzes en tijdsdruk in een open wereld. Lees onze review en ontdek of deze actie-RPG de moeite waard is.5 reacties
-
Trailer
Stranded Deep 2 duikt op met eerste teaser trailer
De cultklassieker Stranded Deep heeft een vervolg ontvangen. North Beach Games verlaat de oceaan en presenteert een eindeloze rivier aan gevaren.0 reacties
Meteen GTA 6 geannuleerd en gepreorderd 😂👊🏻!
Het kan niet anders of Rockstar zal de releasedatum van haar boevenspelletje wederom verzetten...
Dit hebben ze bij Rockstar niet zien aankomen.
Comeback van het decennium.
Goud 😂