Waar zijn de games die de concurrentie met GTA VI aan durven te gaan? Volvy's Adventure: Reslimed gaat in ieder geval voorop in de strijd.

Laat het maar aan Devolver Digital over om met een absurde trailer op de proppen te komen die de draak steekt met de grootste gamerelease aller tijden. We weten allemaal waarom de releasedatum op 19 november 2026 staat, maar dat is niet het enige bijzondere aan deze trailer. Een grapje maken kan, maar Volvy’s Adventure: Reslimed is ook gewoon een daadwerkelijke game. Het gaat om een platformer uit de gamekeuken van doinksoft met schone pixel-art en actievolle gameplay-mechanics. Gaat deze remaster van de remake van een niet uitgebrachte game in de smaak vallen bij de pc-gamers die toch geen Grand Theft Auto VI kunnen spelen? Op het antwoord hoeven we niet lang te wachten.

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Volvy's Adventure: Reslimed is beschikbaar op 19 november 2026 voor de pc en kost je vijf piek.