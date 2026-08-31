Grand Theft Auto 6 bevat geen microtransacties of gen-AI

Rockstar heeft in een gesprek met Kinda Funny Games bevestigd dat Grand Theft Auto 6 geen vorm van microtransacties bevat. Daarnaast is duidelijk gemaakt dat er tijdens het ontwikkelingsproces van GTA 6 geen gen-AI is gebruikt.

Tijdens een livestream van de GTA 6 Extended Look heeft een developer van Rockstar aangegeven dat GTA 6 geen microtransacties gaat bevatten. Alle items, zoals outfits en wapens, zijn voor iedereen toegankelijk die de game heeft gekocht. Hierbij wordt uiteraard de Grand Theft Auto 6: Ultimate Edition buiten beschouwing gelaten. De duurdere variant bevat namelijk een aantal exclusieve cosmetische items die enkel verkrijgbaar zijn via de upgrade. Microtransactie kunnen we deze transactie echter niet noemen, gezien het upgradepack twintig euro kost. Deze is na de launch verkrijgbaar als losstaande upgrade voor spelers die enkel de base game hebben aangeschaft.

In de Kinda Funny Games-podcast van ex-IGN-veteranen Greg Miller en Tim Gettys vraagt KF-presentator Andy Cortez ook direct of er gebruik is gemaakt van AI tijdens het ontwikkelen van Grand Theft Auto 6. Het antwoord is echter vrij duidelijk, want vrij snel wordt er geantwoord met het gegeven dat er geen gen-AI is gebruikt tijdens de ontwikkeling. Dit strookt aardig met eerdere acties van Take-Two Interactive-CEO Strauss Zelnick, die kort na het ontslag van Take-Two's AI-team claimde dat AI niet beschikt over de creativiteit van een mens.

Meer lezen over Grand Theft Auto 6? Bekijk dan hier al onze nieuwtjes over GTA 6! Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series. De game kent een adviesprijs van €79,99 voor de base game en €99,99 voor de Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition.