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gamescom 2026

Grand Theft Auto 6 bevat geen microtransacties of gen-AI

Door Rudy Wijnberg
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Rockstar heeft in een gesprek met Kinda Funny Games bevestigd dat Grand Theft Auto 6 geen vorm van microtransacties bevat. Daarnaast is duidelijk gemaakt dat er tijdens het ontwikkelingsproces van GTA 6 geen gen-AI is gebruikt.

Tijdens een livestream van de GTA 6 Extended Look heeft een developer van Rockstar aangegeven dat GTA 6 geen microtransacties gaat bevatten. Alle items, zoals outfits en wapens, zijn voor iedereen toegankelijk die de game heeft gekocht. Hierbij wordt uiteraard de Grand Theft Auto 6: Ultimate Edition buiten beschouwing gelaten. De duurdere variant bevat namelijk een aantal exclusieve cosmetische items die enkel verkrijgbaar zijn via de upgrade. Microtransactie kunnen we deze transactie echter niet noemen, gezien het upgradepack twintig euro kost. Deze is na de launch verkrijgbaar als losstaande upgrade voor spelers die enkel de base game hebben aangeschaft.

GTA 6 Microtransacties1

In de Kinda Funny Games-podcast van ex-IGN-veteranen Greg Miller en Tim Gettys vraagt KF-presentator Andy Cortez ook direct of er gebruik is gemaakt van AI tijdens het ontwikkelen van Grand Theft Auto 6. Het antwoord is echter vrij duidelijk, want vrij snel wordt er geantwoord met het gegeven dat er geen gen-AI is gebruikt tijdens de ontwikkeling. Dit strookt aardig met eerdere acties van Take-Two Interactive-CEO Strauss Zelnick, die kort na het ontslag van Take-Two's AI-team claimde dat AI niet beschikt over de creativiteit van een mens.

Meer lezen over Grand Theft Auto 6? Bekijk dan hier al onze nieuwtjes over GTA 6! Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series. De game kent een adviesprijs van €79,99 voor de base game en €99,99 voor de Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition.

Bron: Kinda Funny Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2469 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar KVR020
KVR020
lvl6 Combo Juggler
30 minuten geleden

Geen micro transacties maar wel grote transacties zoals 20 euro extra om toegang te krijgen tot een in game winkeltje 🤣

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
42 minuten geleden

AI maakt The Rock niet uit, heel goed en logisch dat er geen microtransacties in zitten natuurlijk.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Nee in de SP gedeelte gelukkig niet inderdaad.

0
Avatar Thunderlizard
Thunderlizard
lvl3 XP Farmer
1 uur geleden

GTA 6 online, dat is waar de micro/macro transacties in gaan zitten...

2
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