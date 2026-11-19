PlayStation heeft na 11 jaar geen GOTY-nominatie bij Game Awards
Voor het eerst in elf jaar tijd staat er geen (tijdelijke) PlayStation-exclusive tussen de kanshebbers voor The Game Awards' Game of the Year. Een unicum, want de afgelopen elf edities van The Game Awards hebben geresulteerd in maar liefst veertien Game of the Year-nominaties.
Op 17 november 2026 werden de genomineerden voor The Game Awards bekendgemaakt. Ook Gameliner mocht games nomineren als jurylid, maar blijkbaar was er geen consensus om een PlayStation-game te nomineren voor de meest prestigieuze award van het jaar. Uiteraard zien we games zoals Marvel's Wolverine, Saros, Marathon, Marvel Tōkon: Fighting Souls en God of War Laufey terug in andere categorieën, maar zowel Marvel's Wolverine als Saros piesen naast de pot voor Game of the Year.
Mocht je je afvragen welke games de afgelopen elf edities zijn genomineerd, dan heeft Eurogamer die netjes samengevat. Het gaat hierbij om:
- 2015 - Bloodborne
- 2016 - Uncharted 4: A Thief's End
- 2017 - Horizon Zero Dawn
- 2018 - God of War (winnaar), Marvel's Spider-Man
- 2019 - Death Stranding
- 2020 - The Last of Us Part II (winnaar), Ghost of Tsushima
- 2021 - Ratchet & Clank: Rift Apart
- 2022 - God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West
- 2023 - Marvel's Spider-Man 2
- 2024 - Astro Bot (winnaar)
- 2025 - Death Stranding 2: On the Beach
Had één van de PlayStation-exclusives wat jou betreft in de GOTY-nominaties moeten staan? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Als Sony slim is... Remasteren ze TLoU2 nog een keer en dan moet die maar even snel genomineerd worden. Hahaha.
Oké alle gekkigheid op n stokkie, gek is t niet, Wolverine was niet zo denderend haha. 007 ook niet, Crimson Dessert had er wel tussen gemoeten als kanshebber voor GOTY.
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