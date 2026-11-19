Voor het eerst in elf jaar tijd staat er geen (tijdelijke) PlayStation-exclusive tussen de kanshebbers voor The Game Awards' Game of the Year. Een unicum, want de afgelopen elf edities van The Game Awards hebben geresulteerd in maar liefst veertien Game of the Year-nominaties.

Op 17 november 2026 werden de genomineerden voor The Game Awards bekendgemaakt. Ook Gameliner mocht games nomineren als jurylid, maar blijkbaar was er geen consensus om een PlayStation-game te nomineren voor de meest prestigieuze award van het jaar. Uiteraard zien we games zoals Marvel's Wolverine, Saros, Marathon, Marvel Tōkon: Fighting Souls en God of War Laufey terug in andere categorieën, maar zowel Marvel's Wolverine als Saros piesen naast de pot voor Game of the Year.

Mocht je je afvragen welke games de afgelopen elf edities zijn genomineerd, dan heeft Eurogamer die netjes samengevat. Het gaat hierbij om:

2015 - Bloodborne

2016 - Uncharted 4: A Thief's End

2017 - Horizon Zero Dawn

2018 - God of War (winnaar), Marvel's Spider-Man

2019 - Death Stranding

2020 - The Last of Us Part II (winnaar), Ghost of Tsushima

2021 - Ratchet & Clank: Rift Apart

2022 - God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West

2023 - Marvel's Spider-Man 2

2024 - Astro Bot (winnaar)

2025 - Death Stranding 2: On the Beach

Had één van de PlayStation-exclusives wat jou betreft in de GOTY-nominaties moeten staan? Laat het weten in de comments!