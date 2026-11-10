Dit is nieuw in de Symbiosis-update voor Marathon

Volgende maand staat er een grote update op de planning voor Marathon: Symbiosis gaat live en dat betekent natuurlijk een hoop nieuwigheden voor de spelers. Bungie vertelt ons nu meer over wat we kunnen verwachten.

Symbiosis werd al eerder kort even aangekondigd, maar een nieuwe gameplaytrailer toont ons nu hoe alles er precies zal uitzien. 'Expeditions' komen naar de game (de eerste permanente PvE-modus in de game), Deathmatch is een nieuwe experimentele PvP-modus, in Limbo test je je load-outs uit, de Bishop Runner Shell is de nieuwste shell én uiteraard zijn er ook nieuwe wapens. Met andere woorden: genoeg nieuwe content om je weer even zoet te houden!

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Marathon is nu te spelen op PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc. Symbiosis verschijnt op 8 december.