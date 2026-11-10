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Dit is nieuw in de Symbiosis-update voor Marathon

Door Simon Verbeke
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Volgende maand staat er een grote update op de planning voor Marathon: Symbiosis gaat live en dat betekent natuurlijk een hoop nieuwigheden voor de spelers. Bungie vertelt ons nu meer over wat we kunnen verwachten.

Symbiosis werd al eerder kort even aangekondigd, maar een nieuwe gameplaytrailer toont ons nu hoe alles er precies zal uitzien. 'Expeditions' komen naar de game (de eerste permanente PvE-modus in de game), Deathmatch is een nieuwe experimentele PvP-modus, in Limbo test je je load-outs uit, de Bishop Runner Shell is de nieuwste shell én uiteraard zijn er ook nieuwe wapens. Met andere woorden: genoeg nieuwe content om je weer even zoet te houden!

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Marathon is nu te spelen op PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc. Symbiosis verschijnt op 8 december.

Bron: Bungie
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 24 reviews 409 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Marathon
Marathon

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Bungie

Uitgever

Bungie

Release

5 maart 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Dliicious
Dliicious
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Deathmatch ga ik wel ff proberen! De gunplay van Marathon is namelijk echt fantastisch.

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