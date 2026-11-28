De dames van Doki Doki Literature Club komen naar Fortnite
Deze maand is een drukke maand voor Fortnite cross-overs. One Piece en Scott Pilgrim kwamen al langs, maar hier is nu nóg een bezoeker.
Tijd voor wat literatuur, want de dames van Doki Doki Literature Club komen naar Fortnite! Sayori, Natsuki, Yuri en natuurlijk Monika krijgen elk hun eigen skin die je kan vrijspelen in de Item Shop van Fortnite. Leuk extraatje: als je Doki Doki Literature Club Plus bezit op Epic Games Store of Steam, krijg je de Monika-outfit gewoon gratis! Momenteel krijg je zelfs 30% korting op die game en het is zeker een aanrader. Speel de game, Monika wacht op je...
De Doki Doki Literature Club-items zijn nog tot 4 december beschikbaar voor aankoop.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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