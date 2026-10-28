One Piece reist af naar Fortnite

Fortnite is binnenkort nog een cross-over rijker, want volgende maand gaat het 'Treasure Hunters'-evenement live. Alles staat in het teken van piraten en dan mag één van dé meest bekende piratenreeksen ooit natuurlijk niet ontbreken: One Piece!

Jazeker, er zijn dit najaar verschillende opties als je One Piece in gamevorm wilt ervaren, want eerder nog verscheen de restaurantsimulator One Piece: Grand Gourmet. Nu komen Luffy en de andere Straw Hat piraten ook Fortnite onveilig maken. Specifiek gaat het om Luffy, Nami, Zoro, Sanji, Usopp, Ace en Buggy die een skin krijgen. Daar houdt het niet op, want er zijn nog enkele nieuwe skins die naar de game komen (waaronder Kasane Teto). Bekijk hieronder een trailer om ze in actie te zien!

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Treasure Hunters gaat live in Fortnite vanaf 1 november.