One Piece reist af naar Fortnite
Fortnite is binnenkort nog een cross-over rijker, want volgende maand gaat het 'Treasure Hunters'-evenement live. Alles staat in het teken van piraten en dan mag één van dé meest bekende piratenreeksen ooit natuurlijk niet ontbreken: One Piece!
Jazeker, er zijn dit najaar verschillende opties als je One Piece in gamevorm wilt ervaren, want eerder nog verscheen de restaurantsimulator One Piece: Grand Gourmet. Nu komen Luffy en de andere Straw Hat piraten ook Fortnite onveilig maken. Specifiek gaat het om Luffy, Nami, Zoro, Sanji, Usopp, Ace en Buggy die een skin krijgen. Daar houdt het niet op, want er zijn nog enkele nieuwe skins die naar de game komen (waaronder Kasane Teto). Bekijk hieronder een trailer om ze in actie te zien!
Treasure Hunters gaat live in Fortnite vanaf 1 november.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Ik vind One Piece geweldig, maar de Toei anime is too much. Veels te veel onnodige fillers. Afgehaakt.
De live action daartegen is chef's kiss, daar hadden ze wel meer afleveringen kunnen van maken.
Ik geef The One Piece van Wit Studio absoluut wel een kans, mits hier ook geen fillers zijn.
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