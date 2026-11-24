Een nieuwe dag, een nieuwe cross-over in Fortnite. Dat er andere franchises naar Fortnite komen is inmiddels al geen verrassing meer, het is eigenlijk telkens gewoon een kwestie van 'welke franchise is er nu aan de beurt'?

Eerder deze maand nog kwamen Luffy en co. uit One Piece al langs en binnenkort is er een nieuwe reeks aan de beurt: Scott Pilgrim! Bryan Lee O'Malley (de bedenker van Scott Pilgrim) postte namelijk een hoop afbeeldingen op zijn Instagram die (als je ze snel na elkaar afspeelt) onthullen dat Scott en Ramona uit de befaamde Battle Bus van Fortnite springen.

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Het is nog niet duidelijk wanneer Scott Pilgrim precies naar Fortnite komt en in welke vorm dit zal zijn. Waarschijnlijk komen we hier in de (nabije) toekomst meer over te weten.