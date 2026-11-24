De volgende generatie console van XBOX is nog steeds een onderwerp waar we weinig van afweten. Wel bestaat er veel speculatie rondom XBOX Helix. Zo stelt Jez Corden van Windows Central dat XBOX afwijkt van de originele visie die het bedrijf had voor de console.

Eerder deze maand leerden we dat XBOX Helix een console is waarop je pc-games kan spelen. Daarnaast gaat de console ook nog eens met een enorm prijskaartje komen van tussen de €1.050 en €1.600. Dat XBOX Helix een console is, is volgens Jez Corden al een afwijking van de originele visie. Eerst zou het een ware console-PC-chimaera worden waarmee je ook, onder andere, Steam-games kan spelen en gebruikmaakt van de Windows Desktop. Dit plan was bedacht onder de leiding van Phil Spencer en Sarah Bond. Nu Asha Sharma bij XBOX aan het roer staat samen met Matt Booty, Matt Ball en Chris Van Vilet, is dat plan aangepast.

Waar de XBOX Helix eerst functioneel vergelijkbaar zou zijn met de ROG XBOX Ally, gaat het nu meer een traditionele console worden waarop je jouw pc-games kan spelen. Een van de verklaringen hiervoor is dat XBOX anders multiplayer niet meer achter Game Pass kan verschuilen. Een ware pc heeft namelijk altijd de optie om online multiplayergames te spelen. Dankzij de huidige RAM-crisis, als gevolg van de toenemende hoeveelheid AI-datacentra, is dit waarschijnlijk een te problematische zet voor XBOX. Het bedrijf gebruikt het geld dat wordt verdiend met Game Pass om vele kosten te subsidiëren, waaronder de prijs van de toekomstige XBOX.

Bethesda | The Elder Scrolls VI

Verder speculeert Corden dat de console-pc-visie niet doorgaat, omdat XBOX weer sterker inzet om spelers in zijn ecosysteem te bewaren. Zo is XBOX weer bezig met platform-exclusieve games. Zelfs games uit welbekende franchises, zoals Diablo en The Elder Scrolls, worden in de toekomst mogelijk alleen beschikbaar voor de XBOX. Gezien dat uit een onderzoek van Windows Central bleek dat vele ROG XBOX Ally-spelers met name de handheld gebruiken om Steam-games te spelen, klinkt een console-pc met toegang tot andere pc-platformen niet logisch.

Hoewel dit voor nu nog maar een gerucht is, zijn er dus wel een aantal indicaties dat XBOX Helix niet met een gratis multiplayer gaat komen, zoals origineel het plan was. Vind jij het juist verstandig van XBOX om multiplayer achter Game Pass te behouden samen met het terugbrengen van XBOX-exclusieve games, of gaat het bedrijf hiermee juist nog meer klanten afstoten? Geef ons jouw mening in de comments!