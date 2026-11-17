Eerder deze maand schreef Reuters over het gerucht dat Unity Software Inc. in gesprek was met, onder andere, Silver Lake en het Public Investment Fund van Saudi-Arabië om door hen verworven te worden. Volgens senior vicepresident Adam Smith van Unity's productafdeling is dit gewoon een doodnormaal gerucht.

Dankzij het nieuws rondom EA ben jij mogelijk al bekend met de namen Silver Lake en Public Investment Fund. Eerder dit jaar hebben zij namelijk Electronic Arts samen met Affinity Partners gekocht voor 47 miljard euro. Deze overname had een grote impact op de game-industrie. 400 mensen verloren hun baan en BioWare werd voorgoed gesloten. De financiële en politieke connectie die nu bestaat tussen Electronic Arts en Saudi-Arabië is ook een grote zorg voor meerdere gamers. Het gerucht rondom de mogelijke aanwinst van Unity Software Inc. roept vergelijkbare negatieve reacties op.

In een interview met Game Developer brengt een van Unity's senior vicepresidenten, Adam Smith, een ander sentiment aan tafel. Het bedrijf heeft een goed kwartaal achter de rug. Hierin is Unity's bedrijfsomzet met 32 procent gegroeid in vergelijking met vorig jaar. Smith stelt dat dit soort geruchten en speculatie vaak naar boven komen na een sterk kwartaal en dat er dus niks meer te zeggen is over de gesprekken die mogelijk hebben plaatsgevonden.

Unity Software Inc.

Hoewel Smith hiermee het gerucht afzwakt, is dit geen officiële bevestiging dat de gesprekken er echt niet zijn. Denk jij dat het gerucht niks meer dan een hersenspinsel is, of is Unity daadwerkelijk gesprekken begonnen om gekocht te worden? Vertel het ons in de comments.