Ieders favoriete moordlustige teddybeer Monokuma keert volgend jaar terug! Danganronpa 2x2 brengt een nieuwe versie van de tweede game uit de franchise, inclusief een alternatieve verhaallijn. Spike Chunsoft toont ons meer van de game in een nieuwe trailer.

In Danganronpa 2x2 ga je op 'vakantie' naar een tropisch eiland... waar eigenlijk een dodelijk spelletje wordt gespeeld! Je klasgenoten worden vermoord en jij moet zien uit te vogelen wie nu eigenlijk daarvoor verantwoordelijk is. Tijdens zogenaamde 'class trials' moet je je innerlijke detective bovenhalen om zo te ontdekken wie de moordenaar is. Slaag je daarin, dan blijf je leven. Komt de moordenaar ermee weg... tja, dan loopt het niet goed af voor jou. Bekijk de trailer hieronder:

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Danganronpa 2x2 verschijnt op 14 januari voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch 1&2 en pc.