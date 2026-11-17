Drama en sensatie in nieuwe Danganronpa 2x2 trailer
Ieders favoriete moordlustige teddybeer Monokuma keert volgend jaar terug! Danganronpa 2x2 brengt een nieuwe versie van de tweede game uit de franchise, inclusief een alternatieve verhaallijn. Spike Chunsoft toont ons meer van de game in een nieuwe trailer.
In Danganronpa 2x2 ga je op 'vakantie' naar een tropisch eiland... waar eigenlijk een dodelijk spelletje wordt gespeeld! Je klasgenoten worden vermoord en jij moet zien uit te vogelen wie nu eigenlijk daarvoor verantwoordelijk is. Tijdens zogenaamde 'class trials' moet je je innerlijke detective bovenhalen om zo te ontdekken wie de moordenaar is. Slaag je daarin, dan blijf je leven. Komt de moordenaar ermee weg... tja, dan loopt het niet goed af voor jou. Bekijk de trailer hieronder:
Danganronpa 2x2 verschijnt op 14 januari voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch 1&2 en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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