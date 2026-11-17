Splatoon Raiders vanaf nu gratis uit te testen
Afgelopen zomer kreeg de Splatoon-franchise voor het eerst een spin-off in de vorm van Splatoon Raiders. Deze vermakelijke actiegame kreeg overwegend positieve recensies van zowel de pers als het publiek. Heb jij hem nog niet gespeeld? Wel, dan is er goed nieuws!
Nintendo heeft laten weten dat je vanaf nu de game gratis kan uittesten middels een demo op de Switch 2. De demo heeft drie verschillende levels om te ontdekken en drie load-outs (die voor jou samengesteld zijn) om uit te kiezen. Op deze manier kan je al eens proeven van wat Splatoon Raiders zoal te bieden heeft: veel kleur, veel chaos en verschillende speelstijlen om uit te kiezen.
Splatoon Raiders is nu te spelen op de Nintendo Switch 2.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Ook al spreekt het je niet aan zoals ik dat had dan adviseer ik het toch te proberen. Zeer verslavend spelletje.
Blij dat ik deze niet gemist heb.
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