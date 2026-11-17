Afgelopen zomer kreeg de Splatoon-franchise voor het eerst een spin-off in de vorm van Splatoon Raiders. Deze vermakelijke actiegame kreeg overwegend positieve recensies van zowel de pers als het publiek. Heb jij hem nog niet gespeeld? Wel, dan is er goed nieuws!

Nintendo heeft laten weten dat je vanaf nu de game gratis kan uittesten middels een demo op de Switch 2. De demo heeft drie verschillende levels om te ontdekken en drie load-outs (die voor jou samengesteld zijn) om uit te kiezen. Op deze manier kan je al eens proeven van wat Splatoon Raiders zoal te bieden heeft: veel kleur, veel chaos en verschillende speelstijlen om uit te kiezen.

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Splatoon Raiders is nu te spelen op de Nintendo Switch 2.