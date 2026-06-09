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Nieuwe gameplay Splatoon Raiders getoond tijdens Direct

Door Nils Hoogervorst

Tijdens de Nintendo Direct-presentatie van 9 juni en de aansluitende Nintendo Treehouse werd er nieuwe gameplay van Splatoon Raiders getoond. Ook onthulde Nintendo een Splatoon Raiders Direct, Splatoon 3 Splatfest en nieuwe Joy-Con 2-controllers voor de game.

Splatoon Raiders is de eerste spin-off in de Splatoon-serie. In dit singleplayer-gefocuste avontuur ga je op schattenjacht op de Spiralieteilanden. Onderweg word je bijgestaan door de leden van Deep Cut, het artiestentrio uit Splatoon 3. Vandaag mochten we minutenlange gameplay van de game verwelkomen. Daarin zien we het hoofdpersonage, wiens uiterlijk volledig aanpasbaar is, afreizen naar de losse eilanden voor schattenjachten. Daar baant ze haar weg door legers Salmonieten en keert ze samen met de leden van Deep Cut en creatieve gadgets het tij.

Naast dat je nu al van nieuwe gameplay kunt genieten, heeft Nintendo nog een aantal andere Splatoon-verrassingen voor ons in petto.

  • Vanaf 23 juni lees je in de Nintendo Today!-app elke dag een officiële strip over het verhaal voorafgaand aan Splatoon Raiders
  • Op 30 juni om 16:00 uur zendt Nintendo een Splatoon Raiders Direct uit met meer informatie over de game
  • Van 11 juli om 02:00 uur tot 13 juli om 02:00 uur vindt er een Splatfest met Splatoon Raiders-thema plaats in Splatoon 3
  • Op 23 juli verschijnen er nieuwe kleuren Joy-Con 2-controllers gebaseerd op Deep Cut
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Splatoon Raiders verschijnt op 23 juli op de Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo Direct
Nils Hoogervorst
Nils Hoogervorst Online visibility specialist
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 33 reviews 621 artikelen geplaatst

Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!

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Packshot Splatoon Raiders
Splatoon Raiders

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

23 juli 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 19:18

Ik hoop dat hier een demo van gaat komen. Ben er nog steeds niet over uit.

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