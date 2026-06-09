Nieuwe gameplay Splatoon Raiders getoond tijdens Direct
Tijdens de Nintendo Direct-presentatie van 9 juni en de aansluitende Nintendo Treehouse werd er nieuwe gameplay van Splatoon Raiders getoond. Ook onthulde Nintendo een Splatoon Raiders Direct, Splatoon 3 Splatfest en nieuwe Joy-Con 2-controllers voor de game.
Splatoon Raiders is de eerste spin-off in de Splatoon-serie. In dit singleplayer-gefocuste avontuur ga je op schattenjacht op de Spiralieteilanden. Onderweg word je bijgestaan door de leden van Deep Cut, het artiestentrio uit Splatoon 3. Vandaag mochten we minutenlange gameplay van de game verwelkomen. Daarin zien we het hoofdpersonage, wiens uiterlijk volledig aanpasbaar is, afreizen naar de losse eilanden voor schattenjachten. Daar baant ze haar weg door legers Salmonieten en keert ze samen met de leden van Deep Cut en creatieve gadgets het tij.
Naast dat je nu al van nieuwe gameplay kunt genieten, heeft Nintendo nog een aantal andere Splatoon-verrassingen voor ons in petto.
- Vanaf 23 juni lees je in de Nintendo Today!-app elke dag een officiële strip over het verhaal voorafgaand aan Splatoon Raiders
- Op 30 juni om 16:00 uur zendt Nintendo een Splatoon Raiders Direct uit met meer informatie over de game
- Van 11 juli om 02:00 uur tot 13 juli om 02:00 uur vindt er een Splatfest met Splatoon Raiders-thema plaats in Splatoon 3
- Op 23 juli verschijnen er nieuwe kleuren Joy-Con 2-controllers gebaseerd op Deep Cut
Splatoon Raiders verschijnt op 23 juli op de Nintendo Switch 2.
Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!
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Overzicht
Overzicht: Dit was de Splatoon Raiders Direct van 30 juni 2026
Nintendo heeft tijdens de Splatoon Raiders Direct gameplay en features van singleplayergame Splatoon Raiders getoond. Dit is alles wat werd aangekondigd.2 reacties
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Preview
Preview: Splatoon Raiders - Nieuw likje verf, zelfde kleur
Wij mochten bij Nintendo op kantoor aan de slag met Splatoon Raiders. Lees nu onze bevindingen in de preview.3 reacties
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Breaking!
Nintendo Direct voor Splatoon Raiders start op 30 juni 16:00
Nintendo zendt op 30 juni om 16:00 uur een speciale Splatoon Raiders Direct uit. Deze vrij korte Nintendo Direct-livestream duurt ongeveer 15 minuten.15 reacties
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Releases
7 must-have games in juli 2026 met Assassin's Creed Black Flag Resynced
Juli 2026 is verrassend druk qua gamereleases! In dit artikel bekijken we de uitgebreide line-up: van grote kaskrakers tot intieme indietitels.57 reacties
Ik hoop dat hier een demo van gaat komen. Ben er nog steeds niet over uit.