Nieuwe gameplay Splatoon Raiders getoond tijdens Direct

Tijdens de Nintendo Direct-presentatie van 9 juni en de aansluitende Nintendo Treehouse werd er nieuwe gameplay van Splatoon Raiders getoond. Ook onthulde Nintendo een Splatoon Raiders Direct, Splatoon 3 Splatfest en nieuwe Joy-Con 2-controllers voor de game.

Splatoon Raiders is de eerste spin-off in de Splatoon-serie. In dit singleplayer-gefocuste avontuur ga je op schattenjacht op de Spiralieteilanden. Onderweg word je bijgestaan door de leden van Deep Cut, het artiestentrio uit Splatoon 3. Vandaag mochten we minutenlange gameplay van de game verwelkomen. Daarin zien we het hoofdpersonage, wiens uiterlijk volledig aanpasbaar is, afreizen naar de losse eilanden voor schattenjachten. Daar baant ze haar weg door legers Salmonieten en keert ze samen met de leden van Deep Cut en creatieve gadgets het tij.

Naast dat je nu al van nieuwe gameplay kunt genieten, heeft Nintendo nog een aantal andere Splatoon-verrassingen voor ons in petto.

Vanaf 23 juni lees je in de Nintendo Today!-app elke dag een officiële strip over het verhaal voorafgaand aan Splatoon Raiders

Op 30 juni om 16:00 uur zendt Nintendo een Splatoon Raiders Direct uit met meer informatie over de game

Van 11 juli om 02:00 uur tot 13 juli om 02:00 uur vindt er een Splatfest met Splatoon Raiders-thema plaats in Splatoon 3

Op 23 juli verschijnen er nieuwe kleuren Joy-Con 2-controllers gebaseerd op Deep Cut

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Splatoon Raiders verschijnt op 23 juli op de Nintendo Switch 2.