Xbox verduidelijkt Project Helix is een console, geen pc
Gisteren plaatste Bram de Xbox-man al een bericht over het digitale Xbox-magazine waarin 25 jaar Xbox wordt uitgelicht. In datzelfde tijdschrift valt echter ook wat te lezen over de toekomst. Zo komt Xbox' Project Helix uitvoerig aan bod en benadrukt Xbox dat Project Helix een console gaat worden die pc-games kan afspelen, maar het wordt zeker geen pc.
“Project Helix wordt geen pc die consolegames kan afspelen.” Zo benadrukt Xbox in het digitale Xbox-magazine dat afgelopen weekend is verschenen. Helix wordt daarentegen een console die pc-games kan afspelen. Dat is een wezenlijk verschil, want iets afspelen of draaien kan op vele manieren geïnterpreteerd worden. Daarnaast moet de Xbox Helix verschillende levels van gamers bedienen. Casual spelers moeten het device met een druk op de knop kunnen opstarten om een spelletje te spelen, terwijl meer ervaren spelers in de settings kunnen duiken voor een optimale ervaring.
In het magazine zegt Xbox' Vice President of Next Generation Jason Ronald het volgende over de Helix:
“When we think about Project Helix, it's really designed to be the ultimate gaming machine, one that removes all the barriers of play that have historically existed. My entire library is accessible to me. I'm able to bring four generations of my Xbox library and progression with me and have it available instantly. And we remove the arbitrary constraints between console and PC games.”
“We're very clear on the design goal. Helix is designed to be a console that is also capable of playing games from your PC. It is not a PC that can also play console games. The goal is making it easy, intuitive, and instant to access my games. But if you're a hardcore gamer or a power user who wants to have that deeper level of customisability across settings and performance options, you can absolutely go do it.”
Vervolgens gaat Ronald verder over de ontwikkeling van neural rendering, dat Xbox in staat stelt om via machinelearning frames te genereren waardoor de hardware veel minder hoeft te leunen op rekenkracht. Dat zou in potentie kunnen resulteren in lagere productiekosten, zeker wanneer we volgens Ronald nog vele ontwikkelingen gaan zien de komende drie tot vijf jaar.
Eén ding is echter zeker; Xbox is voornemens om gamepreservatie serieus te nemen. Games die nu worden geproduceerd, moeten over twintig jaar nog altijd speelbaar zijn. Dat is dan ook volgens Ronald een kernwaarde tijdens de ontwikkeling van de Xbox Helix. Niet alleen omdat het een leuk buzzword is en anderen partijen hierdoor onder vuur liggen, maar ook omdat Xbox hierin een verantwoordelijkheid heeft als een van de grootste ontwikkelaars en uitgevers.
Uiteindelijk noemt Jason Ronald de Helix 'The Ultimate Gaming Machine'. Of de consoleversie van de Helix dat ook daadwerkelijk gaat worden, moet nog blijken. Ook moeten we nog zien hoeveel varianten van de Helix verschijnen. Het schijnt namelijk dat er ook een handheldvariant van de Helix in ontwikkeling is. En dan rest natuurlijk nog het prijskaartje, want gaat de volgende generatie Xbox-console echt tussen de $1.200 en $1.800 kosten?
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Stop er een discdrive in, breng de komende generatie ook uit op schijf, vraag er geen 1800 dollar/euro voor en ik ga dit ding kopen. Elke Xbox was technisch en qua mogelijkheden top.
Ik heb nooit een Xbox gehad. Nouja, mijn vader kocht de eerste Xbox als Sinterklaascadeau voor mij en mijn broers maar daar kwamen wij maar eens per zes weken dus eigenlijk was het gewoon een verkapt cadeau voor zichzelf...
Later heeft één van mijn broers de Xbox 360 gehad terwijl ik een PlayStation had. Dat vond ik nog wel een tof ding maar ik ben altijd zelf bij PlayStation gebleven.
Project Helix is eigenlijk de eerste Xbox die echt mijn interesse weer wekt. PlayStation zal ik niet snel verlaten en de PS6 komt gewoon in huis ondanks alle controverse. Maar wellicht word dit de eerste keer dat ik twee consoles tegelijk bezit en gebruik. Interesting times.
Hou de volgende generatie Xbox console scherp in de gaten. Zou zomaar kunnen dat ik de overstap maak van Playstation naar Xbox als daar wel een discdrive in komt + meer opties vanwege pc games die je er ook op kan spelen.
Ik vind de Steam machine ook een toffe machine, maar te veel geld voor de geboden specs, dus daarom lijkt deze nieuwe Xbox mij interessanter.
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