Xbox verduidelijkt Project Helix is een console, geen pc

Gisteren plaatste Bram de Xbox-man al een bericht over het digitale Xbox-magazine waarin 25 jaar Xbox wordt uitgelicht. In datzelfde tijdschrift valt echter ook wat te lezen over de toekomst. Zo komt Xbox' Project Helix uitvoerig aan bod en benadrukt Xbox dat Project Helix een console gaat worden die pc-games kan afspelen, maar het wordt zeker geen pc.

“Project Helix wordt geen pc die consolegames kan afspelen.” Zo benadrukt Xbox in het digitale Xbox-magazine dat afgelopen weekend is verschenen. Helix wordt daarentegen een console die pc-games kan afspelen. Dat is een wezenlijk verschil, want iets afspelen of draaien kan op vele manieren geïnterpreteerd worden. Daarnaast moet de Xbox Helix verschillende levels van gamers bedienen. Casual spelers moeten het device met een druk op de knop kunnen opstarten om een spelletje te spelen, terwijl meer ervaren spelers in de settings kunnen duiken voor een optimale ervaring.

In het magazine zegt Xbox' Vice President of Next Generation Jason Ronald het volgende over de Helix:

“When we think about Project Helix, it's really designed to be the ultimate gaming machine, one that removes all the barriers of play that have historically existed. My entire library is accessible to me. I'm able to bring four generations of my Xbox library and progression with me and have it available instantly. And we remove the arbitrary constraints between console and PC games.”

“We're very clear on the design goal. Helix is designed to be a console that is also capable of playing games from your PC. It is not a PC that can also play console games. The goal is making it easy, intuitive, and instant to access my games. But if you're a hardcore gamer or a power user who wants to have that deeper level of customisability across settings and performance options, you can absolutely go do it.”

Vervolgens gaat Ronald verder over de ontwikkeling van neural rendering, dat Xbox in staat stelt om via machinelearning frames te genereren waardoor de hardware veel minder hoeft te leunen op rekenkracht. Dat zou in potentie kunnen resulteren in lagere productiekosten, zeker wanneer we volgens Ronald nog vele ontwikkelingen gaan zien de komende drie tot vijf jaar.

Eén ding is echter zeker; Xbox is voornemens om gamepreservatie serieus te nemen. Games die nu worden geproduceerd, moeten over twintig jaar nog altijd speelbaar zijn. Dat is dan ook volgens Ronald een kernwaarde tijdens de ontwikkeling van de Xbox Helix. Niet alleen omdat het een leuk buzzword is en anderen partijen hierdoor onder vuur liggen, maar ook omdat Xbox hierin een verantwoordelijkheid heeft als een van de grootste ontwikkelaars en uitgevers.

Uiteindelijk noemt Jason Ronald de Helix 'The Ultimate Gaming Machine'. Of de consoleversie van de Helix dat ook daadwerkelijk gaat worden, moet nog blijken. Ook moeten we nog zien hoeveel varianten van de Helix verschijnen. Het schijnt namelijk dat er ook een handheldvariant van de Helix in ontwikkeling is. En dan rest natuurlijk nog het prijskaartje, want gaat de volgende generatie Xbox-console echt tussen de $1.200 en $1.800 kosten?