XBOX 25th Anniversary Magazine nu digitaal te lezen
Het feestje gaat verder bij Team XBOX. De XBOX 25th Anniversary Magazine is nu digitaal te lezen en bevat een hoop informatie over zowel het verleden als de toekomst van de groene gamegigant.
Van de Wolfenstein 3-aankondiging tot nieuwe content voor Halo: Campaign Evolved; men doet een hoop moeite om het 25-jarige jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan. Net nadat de meeste festiviteiten voorbij waren, komt XBOX Wire met een verrassende publicatie: de XBOX 25th Anniversary Magazine. In dit digitale tijdschrift krijg je de mogelijkheid om flink wat leesvoer te consumeren. Zo wordt er uiteraard stilgestaan bij alles wat het XBOX-ecosysteem voor elkaar heeft gekregen, maar er wordt ook naar de toekomst gekeken, waarin games, zoals Clockwork Revolution, Spyro: A Realm Beyond, Fable, The Witcher 3 - Songs of the Past en meer, heuse previews ontvangen. Kortom: absoluut de moeite waard mocht je onderdeel vormen van de groene achterban. Je kan het boekje vinden via de bronvermelding of klik voor het gemak hier om direct naar XBOX Wire te gaan en digitaal de bladzijdes om te slaan.
XBOX
Heb jij een favoriet hoofdstuk uit de XBOX 25th Anniversary Magazine? Laat het ons gerust weten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Geinig hoe ze aan de zijkant van de pagina's een referentie naar de Blades dashboard van de Xbox 360 hebben gestopt. Net als wat andere knipoogjes naar het grafisch ontwerp van de vroege jaren 2000.
De preview van Spyro is ook interessant, ik zou er graag meer gameplay van zien maar kan nu al niet wachten op de release!
Ik ga die zeker even lezen. Afgelopen weekend de x25 binnen gekregen dus de nostalgische vibes zijn weer helemaal terug!
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