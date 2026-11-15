XBOX 25th Anniversary Magazine nu digitaal te lezen

Het feestje gaat verder bij Team XBOX. De XBOX 25th Anniversary Magazine is nu digitaal te lezen en bevat een hoop informatie over zowel het verleden als de toekomst van de groene gamegigant.

Van de Wolfenstein 3-aankondiging tot nieuwe content voor Halo: Campaign Evolved; men doet een hoop moeite om het 25-jarige jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan. Net nadat de meeste festiviteiten voorbij waren, komt XBOX Wire met een verrassende publicatie: de XBOX 25th Anniversary Magazine. In dit digitale tijdschrift krijg je de mogelijkheid om flink wat leesvoer te consumeren. Zo wordt er uiteraard stilgestaan bij alles wat het XBOX-ecosysteem voor elkaar heeft gekregen, maar er wordt ook naar de toekomst gekeken, waarin games, zoals Clockwork Revolution, Spyro: A Realm Beyond, Fable, The Witcher 3 - Songs of the Past en meer, heuse previews ontvangen. Kortom: absoluut de moeite waard mocht je onderdeel vormen van de groene achterban. Je kan het boekje vinden via de bronvermelding of klik voor het gemak hier om direct naar XBOX Wire te gaan en digitaal de bladzijdes om te slaan.

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Heb jij een favoriet hoofdstuk uit de XBOX 25th Anniversary Magazine? Laat het ons gerust weten.