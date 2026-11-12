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Halo: Campaign Evolved krijgt deze winter gratis Firefight-update

Door Bram Noteboom
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De strijd is nog niet gestreden. De PvE-modus Firefight maakt diens opwachting in Halo: Campaign Evolved en arriveert deze winter nog.

Mocht je niet bekend zijn met Firefight, de basis is vrij simpel: Spartanen krijgen de doelstelling om zo veel mogelijk rondes aan vijanden te overleven en stand te houden op diverse maps. Uiteraard krijg je het iconische Halo-arsenaal tot je beschikking en kun je rekenen op de nodige bijval dankzij de co-op-features. Alleen door samen te werken en/of de juiste power weapens te misbruiken, weet je de genadeloze bestormingen van zowel de Covenant als de REDACTED te weerstaan. Vanavond gedurende XBOX FanFest krijgen spelers de kans om de modus voor het eerst uit te proberen. Daarna belooft Halo Studios plechtig meer informatie tijdens Halo Fest op 12 en 13 december 2026.

Halo Campaign Evolved Firefight Update Waypoint

Halo: Campaign Evolved is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.

Bron: Halo Waypoint
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5843 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Halo: Campaign Evolved

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Halo Studios

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

28 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl6 Combo Juggler
9 minuten geleden

Nicee die ga ik zeker checken

0
Avatar Dliicious
Dliicious
lvl12 Clout Farmer
22 minuten geleden bewerkt

Leuk! Hebben we iets om de tijd mee te doden tot de nieuwe halo in 2035 uitkomt!

0
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