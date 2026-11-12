Halo: Campaign Evolved krijgt deze winter gratis Firefight-update
De strijd is nog niet gestreden. De PvE-modus Firefight maakt diens opwachting in Halo: Campaign Evolved en arriveert deze winter nog.
Mocht je niet bekend zijn met Firefight, de basis is vrij simpel: Spartanen krijgen de doelstelling om zo veel mogelijk rondes aan vijanden te overleven en stand te houden op diverse maps. Uiteraard krijg je het iconische Halo-arsenaal tot je beschikking en kun je rekenen op de nodige bijval dankzij de co-op-features. Alleen door samen te werken en/of de juiste power weapens te misbruiken, weet je de genadeloze bestormingen van zowel de Covenant als de REDACTED te weerstaan. Vanavond gedurende XBOX FanFest krijgen spelers de kans om de modus voor het eerst uit te proberen. Daarna belooft Halo Studios plechtig meer informatie tijdens Halo Fest op 12 en 13 december 2026.
Halo: Campaign Evolved is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
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