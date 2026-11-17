Wie Nintendo zegt, zegt bijna instinctief ook Shigeru Miyamoto. Deze echte videogamelegende heeft al heel wat bewezen (Super Mario, The Legend of Zelda, ...) in zijn leven en dat wordt ook beloond.

De beste man mag binnenkort namelijk een prestigieuze prijs in zijn trofeeënkast zetten. Hij mag namelijk de allereerste AIAS (Academy of Interactive Arts & Sciences) Legend Award in ontvangst nemen. De onderscheiding wordt uitgereikt tijdens de dertigste editie van de D.I.C.E. Awards, die op 18 februari 2027 zal plaatsvinden in Las Vegas. Met deze nieuwe prijs wil men uitzonderlijke figuren eren die een blijvende impact hebben gehad op de industrie. Nog sterker: de award zal maximaal één keer per decennium worden uitgereikt.

AIAS

Miyamoto maakt inmiddels geen games meer, maar hij is wel nog steeds actief als topman bij Nintendo.