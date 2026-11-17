Shigeru Miyamoto ontvangt prestigieuze prijs
Wie Nintendo zegt, zegt bijna instinctief ook Shigeru Miyamoto. Deze echte videogamelegende heeft al heel wat bewezen (Super Mario, The Legend of Zelda, ...) in zijn leven en dat wordt ook beloond.
De beste man mag binnenkort namelijk een prestigieuze prijs in zijn trofeeënkast zetten. Hij mag namelijk de allereerste AIAS (Academy of Interactive Arts & Sciences) Legend Award in ontvangst nemen. De onderscheiding wordt uitgereikt tijdens de dertigste editie van de D.I.C.E. Awards, die op 18 februari 2027 zal plaatsvinden in Las Vegas. Met deze nieuwe prijs wil men uitzonderlijke figuren eren die een blijvende impact hebben gehad op de industrie. Nog sterker: de award zal maximaal één keer per decennium worden uitgereikt.
AIAS
Miyamoto maakt inmiddels geen games meer, maar hij is wel nog steeds actief als topman bij Nintendo.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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