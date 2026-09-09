Releasedatum Danganronpa 2x2 valt in januari 2027

Spike Chunsoft is aanwezig tijdens de Nintendo Direct. De visual novel Danganronpa 2x2 heeft een releasedatum ontvangen. Ben jij klaar om detective te spelen?

Nou, dat komt goed uit. In Danganronpa 2x2 bezoek je namelijk de originele setting uit de gameserie met diens herkenbare personages, maar tegelijkertijd krijg je een gloednieuw verhaal voor kiezen. Elke zaak die je uit dient te zoeken, kan je opdelen in drie secties: Daily Life, Investigation en Class Trial. De namen spreken voor zich, maar in een notendop krijg je de nobele taak om bewijs te zoeken, met personages te spreken en uiteindelijk jezelf goed neer te zetten tijdens het debat. Naast het nieuwe verhaal zijn de originele scenario's uit de klassieke game ook aanwezig. Begint je interesse al geprikkeld te worden? Nou, je moet wachten tot volgend jaar, maar gelukkig niet veel langer dan dat.

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Danganronpa 2x2 is beschikbaar vanaf 14 januari 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch-consoles.