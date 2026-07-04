Danganronpa 2x2 uitgesteld naar 2027, bekijk nu de features

Slecht nieuws voor spelers die uitkijken naar Danganronpa 2x2. De aankomende remaster van Spike Chunsoft is namelijk uitgesteld naar Q1 2027.

Via een persbericht op de officiële Spike Chunsoft-website laat de ontwikkelaar weten dat Danganronpa 2x2 is uitgesteld van eind 2026 naar begin 2027. Een concrete reden voor het uitstel wordt helaas niet gegeven. Dat is echter niet het enige nieuws dat de ontwikkelaar deelt. De nieuwe versie van Danganronpa 2: Goodbye Despair bevat namelijk een flink aantal nieuwe elementen.

Zo is Danganronpa 2x2 te spelen in twee verschillende scenario's. Spelers kunnen kiezen voor 'Original', waarin het oorspronkelijke verhaal van Danganronpa 2: Goodbye Despair wordt verteld. Daarnaast is er de 'Slayhem'-modus, waarin een alternatief scenario wordt voorgeschoteld. Hierin krijgen spelers te maken met andere daders, slachtoffers en een afwijkende verhaallijn. Volgens Spike Chunsoft bevat deze modus bovendien zo'n 20% meer content dan het origineel.

Daarnaast krijgen we een nieuwe blik op de World Map, die flink is aangepast voor deze remaster. De scrollbare kaart uit het origineel heeft plaatsgemaakt voor een volledig 3D-variant, die moet zorgen voor overzichtelijkere navigatie. Ook zijn er nieuwe character portraits toegevoegd om de grafische upgrade te benadrukken.

Een exacte releasedatum voor Danganronpa 2x2 is nog niet bekend. De game verschijnt in Q1 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.