Een 21-jarige heeft op 16 november 2026 schuld bekend voor het hacken van Rockstar en het leaken van Grand Theft Auto VI. Het gaat hierbij echter niet om hacker CyberLeek, die een groot aantal video's van de game heeft gedeeld in ruil voor cryptocurrency, maar om Arion K., lid van hackersgroep Lapsus$, die in 2022 ongeveer een uur aan beeldmateriaal van GTA 6 via negentig video's op het internet plaatste.

Hoewel de hacker op het moment 21 jaar oud is, was K. op ten tijde van het Grand Theft Auto-lek 17 jaar oud. De hacker zit al geruime tijd in hechtenis. In 2023 werd Arion K. vanwege zijn ernstige autisme ongeschikt verklaard om terecht te staan. De hacker werd dan ook in een beveiligde zorginstelling geplaatst met de kanttekening dat K. alsnog overgeplaatst werd naar een reguliere gevangenis indien de situatie verbeterde. In januari 2026 bleek uit de medische keuring dat K. klaar was voor overplaatsing naar de gevangenis en de start van het strafproces.

De schuldbekentenis van K. gaat echter verder dan enkel een hack bij Rockstar. K. heeft namelijk meerdere schuldbekentenissen afgelegd, waarbij ook is verklaard dat hij de hacker betrokken is geweest bij een hack op Uber, Revolut en BT/EE (een telecomprovider). Hierbij zou er in totaal zo'n 10 miljoen pond aan schade zijn veroorzaakt.

Vreemd genoeg stond de hacker in 2022 al onder toezicht van de politie. De hacker werd namelijk in bescherming genomen omdat deze naar verluidt crypto van andere hackers afhandig had gemaakt. Hierbij zou de hacker vanuit zijn hotelkamer met behulp van een Amazon Fire Stick en zijn hotelkamertelevisie bij Rockstar zijn binnengedrongen.

Welke straf de hacker boven het hoofd hangt, is nog onduidelijk. Daar komt echter spoedig verandering in. Het Woolwich Crown Court bepaalt op 23 november namelijk de straf.