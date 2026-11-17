Grand Theft Auto VI-hacker bekent schuld voor Rockstar-hack
Een 21-jarige heeft op 16 november 2026 schuld bekend voor het hacken van Rockstar en het leaken van Grand Theft Auto VI. Het gaat hierbij echter niet om hacker CyberLeek, die een groot aantal video's van de game heeft gedeeld in ruil voor cryptocurrency, maar om Arion K., lid van hackersgroep Lapsus$, die in 2022 ongeveer een uur aan beeldmateriaal van GTA 6 via negentig video's op het internet plaatste.
Hoewel de hacker op het moment 21 jaar oud is, was K. op ten tijde van het Grand Theft Auto-lek 17 jaar oud. De hacker zit al geruime tijd in hechtenis. In 2023 werd Arion K. vanwege zijn ernstige autisme ongeschikt verklaard om terecht te staan. De hacker werd dan ook in een beveiligde zorginstelling geplaatst met de kanttekening dat K. alsnog overgeplaatst werd naar een reguliere gevangenis indien de situatie verbeterde. In januari 2026 bleek uit de medische keuring dat K. klaar was voor overplaatsing naar de gevangenis en de start van het strafproces.
De schuldbekentenis van K. gaat echter verder dan enkel een hack bij Rockstar. K. heeft namelijk meerdere schuldbekentenissen afgelegd, waarbij ook is verklaard dat hij de hacker betrokken is geweest bij een hack op Uber, Revolut en BT/EE (een telecomprovider). Hierbij zou er in totaal zo'n 10 miljoen pond aan schade zijn veroorzaakt.
Vreemd genoeg stond de hacker in 2022 al onder toezicht van de politie. De hacker werd namelijk in bescherming genomen omdat deze naar verluidt crypto van andere hackers afhandig had gemaakt. Hierbij zou de hacker vanuit zijn hotelkamer met behulp van een Amazon Fire Stick en zijn hotelkamertelevisie bij Rockstar zijn binnengedrongen.
Welke straf de hacker boven het hoofd hangt, is nog onduidelijk. Daar komt echter spoedig verandering in. Het Woolwich Crown Court bepaalt op 23 november namelijk de straf.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ondanks dat het cyber crimineel is, is het misschien handiger om even naar het brede plaatje te kijken:
Autisme, zeer waarschijnlijk hoog hoog begaafd, zeer intelligent met computers. Deze jongen heeft zich waarschijnlijk op zeer jonge leeftijd al zwaar verveeld omdat hij nergens aansluiting kan vinden en geen goede begeleiding heeft gehad.
Uit interesse is hij dit gaan doen en is het door het gemak alleen maar interessanter geworden.
Ja, het is niet goed te praten (hoewel crypto van andere hackers afpakken ik wel een mooie vind) maar met de juiste begeleiding kan deze jongen een extreem waardevolle speler zijn op het gebied van cyber security. Als ik een groot tech bedrijf had, dan had ik het wel geweten
Je zou zeggen "nou, einde van je leven. Dag en was leuk".
Maar als ik dan lees "Hierbij zou de hacker vanuit zijn hotelkamer met behulp van een Amazon Fire Stick en zijn hotelkamertelevisie bij Rockstar zijn binnengedrongen." dan denk ik dat zodra deze jongeman vrij is heel veel banen krijgt aangenoden 🤣
Door zijn ernstige autisme was hij ongeschikt verklaard om terecht te staan, maar hij heeft wel Rockstar kunnen hacken? Ik heb zelf ook autisme maar dat klinkt wel vrij belachelijk
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