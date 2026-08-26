Bijna een week voor de grote GTA 6 Netflix Extended Look lijkt het erop dat gameplaybeelden en de volledige map van Grand Theft Auto 6 zijn gelekt. Hoewel we niet kunnen bevestigen dat de beelden echt zijn, worden ze op het internet als echt bestempeld.

Gezien de omvang van dit lek posten we de video's en map niet in dit bericht. Dat komt mede door de vele copyrightclaims die momenteel worden uitgedeeld. Dit gooit enkel meer kolen op het vuur, want als Take-Two actief de gelekte GTA6-beelden probeert op te sporen, maakt het dit alleen maar aannemelijker dat de beelden echt zijn.

Update 26-08-2026

Rockstar zelf heeft inmiddels gereageerd op de hele situatie. De ontwikkelaar reageert verslagen en men hoopt dat de talloze spoilers de ervaring niet zullen verpesten voor ons, de spelers. Tegelijk bedanken ze ook iedereen die de ontwikkelaar heeft ondersteund de voorbije dagen.

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Update 25-08-2026 17:05

We zijn inmiddels een dag verder en wederom zijn er drie video's online verschenen. In de drie video's zien we onder andere hoe Jason Duval een gamestore binnenloopt, een nachtclub bezoekt en gaat zonnebaden op het strand. In de video's prijkt wederom een QR-code. Dit keer claimt de leaker dat het niet om fysieke media gaat, maar om het eigendom ervan. Daarnaast roept de leaker op om te stoppen met de haat en een protest te starten. De leaker claimt namelijk dat de leaks volledig gratis zijn en donaties enkel helpen om de boel draaiende te houden. Hiervoor is crypto volgens de leaker de enige oplossing. Of dat waar is, valt natuurlijk te betwijfelen, maar dat de leaker veel risico neemt, is een zekerheid.

Spoiler Gamestore In ruim twee minuten krijgen we een uitgebreide rondleiding door een lokale gamestore. In de gethematiseerde winkel stuiten we op allerlei tweedehands games, zoals Grey Souls 2, en kunnen we onder andere telefoonhoesjes, oordopjes en koptelefoons kopen. Ook staat er een arcademachine waarop we ogenschijnlijk een lightgunshooter kunnen spelen. Veel gebeurt er echter niet in de video.

Spoiler Beach De tweede video die is verschenen, draait wederom om Jason, dit keer vanaf het strand. De hoofdrolspeler fietst langs de branding van de zee, terwijl menig badgast geniet van een dagje uit. Het lijkt hierbij wederom om de ambiance te gaan, waar we dan ook een goed beeld van krijgen. De NPC's leven hun dagelijkse leven, waarin ze foto's van vrienden maken, een jetski-ritje maken of onder een parasol hangen.

Spoiler Nine1Nine De derde video van vandaag speelt zich af in een nachtclub die tevens fungeert als stripclub. Wederom zien we danseressen, maar dit keer is het de sfeer die indruk weet te wekken. De discotheek is namelijk gevuld met dansende mensen, lichteffecten, een DJ en natuurlijk muziek. Dit keer is het 'Wanderlust' (2013) van The Weeknd dat we op de achtergrond kunnen horen. Jason is tevens in staat om zelf een dansje te wagen op de dansvloer. Daarnaast is het mogelijk om de dames aan te spreken, maar vooralsnog lijkt het niet mogelijk om gebruik te maken van hun services.

Einde Update 25-08-2026 17:05

Update 24-08-2026 16:26

Zoals voorspeld is de poll voorbij en hebben we een nieuwe video gekregen. Omwille van spoilers gaan we pas in het spoilerblok in op de daadwerkelijke content. De QR-code kent weer een nieuwe berichtgeving. De leaker heeft namelijk een nieuwe poll live gezet waarin mensen kunnen stemmen of ze de proloog met Lucia willen zien. Dat is volgens de leaker echter niet voldoende. Zo roept de leaker op dat er minimaal tien mensen als prei verkleed voor het kantoor van Take-Two moeten staan.

Spoiler Het gros van de mensen heeft gestemd op de video 'Nudist Town' en dat is dan ook wat er nu te zien is. In de video zien we wederom Jason die zich begeeft op een nudistenfeest. Opvallend is dat iedereen volledig naakt is, inclusief de mannen. Hiermee lijkt Rockstar verder te gaan dan de ondeugende Hot Coffee-mod uit GTA: San Andreas. Wederom zoomt de speler op personages in, dit keer met een andere afloop. Een vrouw is hier namelijk niet van gediend en gaat met Jason op de vuist. Nadat de speler het vuur opent, zien we ook een nieuw karma-systeem verschijnen. Jason krijgt namelijk bij iedere slechte daad een emoticon met duivelshoorntjes toebedeeld. Of dit invloed heeft op de gameplay is vooralsnog onbekend.

Einde Update 24-08-2026 16:26

Update 24-08-2026 13:40

Bereid jezelf alvast voor, want het ziet ernaar uit dat er later vandaag wederom een video online komt. De leaker heeft opnieuw een poll draaien met een drietal keuzes. Om te stemmen dienen mensen een memecoin te betalen. De poll komt echter om 14:48 Nederlandse tijd ten einde. En helaas hebben mensen wederom besloten om de leaker digitaal geld te betalen om het 'project te steunen'. De keuzes bestaan uit een video op het strand, Strip Club Part 2 en een video genaamd Nudist Town. Deze laatste staat inmiddels op 71% van de stemmen. Mocht je dus niet gespoild willen worden, dan dien je social media vanavond wederom te vermijden.

Einde Update 24-08-2026 13:40

Update 23-08-2026 19:30

Wederom is een dag voorbijgegaan zonder dat de leaker is gepakt. De leaker lijkt echter voor niets en niemand bang te zijn, want ook vandaag (23 augustus) zijn er weer twee video's online verschenen. Wederom geen storyelementen, maar dit keer krijgen we vooral veel sfeerbeelden vanuit een vliegtuig terwijl het nacht is. Daarnaast zien we overdag een van de alledaagse taferelen zich afspelen. De leaker stelt zich dit keer minder agressief op wanneer het aankomt op zijn onderliggende motief. Zo staat er nu in de video's "They want to take your right to resell". Dit verwijst uiteraard naar de transitie naar een digitaal tijdperk waarin fysieke media komt te verdwijnen. Afijn, wil je niet gespoild worden, sla dan even onderstaande spoiler over.

Spoiler Video 1 23-08 Vandaag zijn er dus twee video's online verschenen. Een van deze speelt zich af op een tankstation, waar een local benzine in het rondspuit en de benzinepompbediende via de intercom schreeuwt of de beste man dat alsjeblieft niet wil doen. Het is echter Jason die het schouwspel ten einde brengt, want nadat de truck wordt gestolen, begint de man te jammeren dat hij nu zowel zijn benzine als truck kwijt is. Lang duurt dat echter niet. Jason rijdt namelijk op het verkeer in. Dat is ook direct het moment waarop we het nieuwe 'wasted'-scherm te zien krijgen. Verwacht geen volledige overhaul, deze lijkt namelijk verdomd veel op die van GTA 5.

Spoiler Video 2 De tweede video is wederom een clip geschoten vanuit een vliegtuig. Dit keer zien we Vice City nadat de zon onder is. Zoals verwacht zien we mooie vergezichten, flink wat lampjes branden en de nodige radiostations voorbijkomen. De pompstationvideo sluit wederom af in de wc, waar Jason naast dezelfde verwarde man staat te plassen. Deze hangt dit keer een ander verhaal op, maar de boodschap is duidelijk. Het 'leaken' gaat niet stoppen totdat de game ofwel uit is, of de leaker wordt gepakt.

Mocht je de video's kijken, scan dan alsjeblieft niet de QR-code. Dit is een eenvoudige manier om gebruikers te rerouten naar adressen of omgevingen waar je liever niet wilt komen. Nogmaals, wij steunen de leaks in geen enkel opzicht, en jij zou dat ook niet moeten doen.

*Einde update 23-08 19:35

Update 22-08-2026 21:33

Geheel onverwacht heeft de leaker nog een achtste video geplaatst. De video bevat weinig omvattends, maar mocht je niet gespoild willen worden, dan adviseer ik je om de volgende passage even over te slaan.

Spoiler In de 2,5 minuten durende video krijgen we meer beelden te zien van Jason in de stripclub. Er is weinig actie gaande, op de topless danseres op het podium na dan. Veel doet Jason dit keer niet; zo zien we vooral wat meer van de omgeving zelf. Tevens krijgen we in een weapon wheel te zien dat Jason een vishengel en verrekijker met zich meedraagt. Deze laatste wordt gebruikt om op een danseres in te zoomen, die Jason vervolgens aanspreekt. Opvallend is de afsluiter: in slechts een paar seconden zien we namelijk hoe Jason in gesprek raakt met een local, zijn broek vervolgens dichtritst en verdergaat. In het gesprek wordt verwezen naar de zee. Wellicht is dit een hint van de leaker dat er een video op of in het water gaat komen.

*Einde Update 22-08-2026 21:33

Update 22-08-2026 19:42

Zoals voorspeld is het weer raak. De leaker heeft wederom een nieuwe video online gezet. Dit is inmiddels de zevende video en bevat wederom nieuwe gameplayinzichten. De zelfbenoemde Robin Hood gaat wederom een stapje verder: dit keer roept hij op tot adverteren in de volgende leak. Voor slechts $165.000 krijg je de kans om met een merk in de clip te staan. Het blijkt dan ook maar weer dat de leaker allesbehalve nobele doeleinden heeft.

De getoonde video vertoont wederom geen daadwerkelijke spoilers op het gebied van het verhaal, maar wel op het gebied van gameplayelementen die je liever tijdens de GTA 6 Extended Look op Netflix wilt zien. Wees dus gewaarschuwd, want hieronder gaan we in op de gelekte gameplay.

Spoiler In de inmiddels zevende video zien we wederom Jason Duval (en dus weer geen Lucia) stoppen bij een tankstation. Hier kan Jason de auto bijtanken of repareren. Gezien Jason geen cent te makken heeft, wordt besloten om het tankstation te overvallen. Daar stopt het niet: Jason berooft namelijk ook nog een kleine supermarkt. Na een klein opstootje met de politie stapt Jason in een hypercar en snelt hij onder het genot van Sexyy Red's Pound Town (2023) weg in een nieuwe hypercar. Deze crasht echter op een truck, waarna de snelheid van de game vertraagt. Deze slowmotionshots zijn uiteraard volledig nieuw in de game. De clip sluit af met Jason die een stripclub binnenstapt. Veel ervan zien we niet, want al snel is de clip afgelopen.

*Einde Update 22-08 19:42

Update 22-08-2026 09:50: Het blijkt dat de leaker een poll live heeft staan waarin gebruikers kunnen stemmen op de volgende video die gelekt wordt. De poll is inmiddels twee dagen oud en via de website onbruikbaar, gezien deze niet bezocht kan worden. De poll toont de volgende opties: Car (Day), Car (Night), Motorcycle (Night) en Plane (Day). Zowel de Car (Day)- als de Plane-optie zijn inmiddels gelekt, maar dat betekent tegelijkertijd ook dat er meer video's in de maak zijn of klaar liggen.

Zomaar stemmen is overigens geen optie geweest. De leaker eist namelijk dat je een memecoin koopt en deze toestuurt. Dit om middels "donaties" het "project" te steunen. Er is flink gestemd in de poll, wat betekent dat de leaker onderhand ook aardige inkomsten (of, zoals de leaker zegt, "donaties") heeft gegenereerd. Dit kan echter ook betekenen dat er een financieel spoor ontstaat waarmee de leaker potentieel zijn identiteit onthult.

Wij willen nogmaals benadrukken: doe hier niet aan mee en maak geen geld of crypto over.

Einde update 22-08 09:50

Update 21-08-2026 18:15: Na het nieuws dat Take-Two en Rockstar de jacht hebben geopend op de leaker, blijkt er wederom een nieuwe video online te zijn gezet. Dit keer niet via de website van de leaker zelf, deze is namelijk offline. De video wordt verspreid via Telegram en heeft momenteel zijn weg naar diverse social media gevonden. In de video zien we hoe Jason (nooit Lucia) een auto jat en er vervolgens zeer kundig mee rondrijdt. Gelukkig bevat de video niet al te veel spoilers. Tot op heden zien we vrijwel enkel gameplay, en beelden waarin enkel Jason de hoofdrol speelt. Dat begint op te vallen, want vooralsnog lijkt of kan de leaker geen story gerelateerde content te willen delen. Daarnaast is Lucia ook een grote afwezige, wat toch doet vermoeden dat het om een beperkte build van de game gaat.

*Einde Update 21-08 18:15

Update 20-08-2026 13:25: Er komt geen einde aan de leaks. Er is zojuist een nieuwe video online gekomen, wederom afkomstig van de hackersgroep. Gezien de informatie uit de video nu daadwerkelijke spoilers begint te bevatten, plaatsen we deze hierbij in onze spoilertag. Mocht je de informatie dus niet willen zien, scroll dan voorbij het rode stuk!

Spoiler In de nieuwe beelden zien wederom nieuwe wapens. Het gros van de informatie komt echter uit een segment waarin we Jason van de Keys naar Vice City zien vliegen, waardoor we een flink aantal landmarks te zien krijgen. Daarbij krijgen we meer van de in-game radio te zien. Tevens zien we een soort On-Demand-functie in de radio verschijnen. Of dit bedoeld is om zelf een lijst van nummers samen te stellen is onbekend. Ook is er een beeld van de beschikbare radiostations ontstaan. Zo zien we de stations: Emotion, Dirty South Classics, V-Rock, Radio On.U, Honey FM, Back Country Radio en Symphony FM. Wat wellicht erger is, is dat we de speler het woord 'LEEK' zien schieten. Dit suggereert dat de lekker over een speelbare build beschikt wat zou betekenen dat we nog veel meer beelden gaan zien.

Einde update 20-8

Update 19-08 22:40: De hackersgroep heeft vandaag meer gameplaybeelden gelekt van GTA 6. In de nieuwe beelden zien we onder ander Jason door de neonverlichte straten van Vice City rijden en op de vuist gaan met wat agenten. Dat is het niet enige, in een andere clip zien we in een clip genaamd 'Junkies' hoe Jason een motor steelt en hoe de hoofdrolspeler in een steekpartij beland. Daarbij krijgen we ook direct het weapon wheel te zien waarin we diverse wapens en health items kunnen selecteren.

Ook Stop Killing Games heeft van zich laten horen omtrent het GTA 6-lek. Het initiatief dat zich inzet voor gamepreservatie keurt de acties van de hackergroep af en adviseert om niet actief te zoeken naar de beelden en absoluut geen geld over te maken naar de groep. Het lek wordt voor eigen gewin aan memecoins, cryptolinks en schimmige QR-codes de wereld in te slingeren. Wat de groep heeft gedaan is illegaal en moet niet de manier zijn waarop er tegengas wordt geboden.

Die woorden van Stop Killing Games staan wij bij Gameliner volledig achter. Investeer geen geld in illegale praktijken en handelswijzen. Dit lek treft niet alleen de grootverdieners in het bestuur, maar ook de ontwikkelaars die jarenlang werken aan een game.

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*Einde update 19-08 22:40

Origineel bericht gaat hier verder

In de gelekte GTA 6-gameplaybeelden zien we onder andere hoofdrolspeler Jason deelnemen aan dagelijkse activiteiten. Zo zien we hem rijden op de snelweg, een potje basketbal spelen en simpelweg rondlopen. Uiteraard zien we ook een vuistgevecht uitbreken, waarbij Jason een soortgelijke moveset als die van Arthur Morgan uit Red Dead Redemption 2 lijkt te hebben.

Mocht je de beelden zelf willen zien, dan moet je helaas door de vele AI-video's op X en Reddit scrollen. Gebruikers proberen namelijk te kapitaliseren op het Grand Theft Auto 6-lek. Heb jij de beelden al gezien? Laat ons weten wat je ervan vindt!

Update: De leak is geclaimd door een hackersgroep. Cyberleek lekt de GTA 6-beelden in verband met het verdienmodel.

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series. Wil je de beelden liever bekijken zoals ze bedoeld zijn, dan moet je helaas nog even wachten. Op 27 augustus 2026 gaat om 21:00 Nederlandse tijd namelijk de GTA 6 Extended Look live op Netflix.