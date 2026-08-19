Stop digitale pre-orders; hackers claimen lek GTA 6-gameplay

Terwijl ik de slaap nog uit mijn ogen wrijf, komt er steeds meer naar buiten over de gelekte GTA 6-gameplaybeelden en mapreveal. De oorsprong van de Grand Theft Auto 6-beelden is te herleiden naar Cyberleek, een website gerund door een collectief van hackers. Op de site is een manifest te vinden waarin Cyberleek uitlegt waarom de beelden zijn gelekt. De voornaamste reden? Tegenstand bieden tegen de verdienmodellen van diverse uitgevers.

“Every year anti-consumerism tightens its grip, and every year gamers get less for what they pay”, zo leest het manifest van Cyberleek. In het stuk worden verdienmodellen van diverse game-uitgevers aangehaald. Zo is het collectief tegen live-service-titels, het verkopen van digitale licenties in plaats van eigenaarschap, verborgen content op een schijf die later wordt vrijgegeven als DLC en games die in hun totaliteit offline worden gehaald.

In het manifest staan tevens drie geboden vermeld. Cyberleek eist dat ontwikkelaars en uitgevers zich hieraan houden, anders zijn ze wellicht de volgende. Deze lezen als volgt:



3. Offline fallback state(s) voor singleplayercontent in singleplayergames, zodat games altijd speelbaar blijven;

2. Geen neppe singleplayer-DLC die al geproduceerd is voor de lancering van een game;

1. Geen digitale pre-orders voor de release van een game en onafhankelijke reviews.

Gezien GTA 6 bij de launch enkel digitaal komt te verschijnen, is Rockstar naar alle waarschijnlijkheid een prominent doelwit geweest. Gebod nummer 1 is immers gebroken. Het volledige manifest omtrent regel 1 leest als volgt:

“No consumer shall pay for a game through digital storefronts before release and independent review. Physical preorders for tangible media remain permitted.

Preorders were not created for gamers. They were created because physical discs had manufacturing limits. In digital distribution, there is no inventory. There is no stock shortage. A digital copy cannot sell out. Yet publishers kept the preorder system and stripped away its only consumer benefit. Now gamers pay early and receive nothing in return except a countdown timer and a cosmetic skin.

If publishers want revenue before launch, they can press discs. Print boxes. Put them on shelves. Earn that money through physical production.”

Cyberleek sluit af met een waarschuwing voor het hele gaminglandschap: “If CYBERLEEK can reach Rockstar, no one is safe. This is a message to all big corpo: behave, or be the next target.”

Of Cyberleek nu alle verkregen gameplay online heeft gezet, is vooralsnog onbekend. Wat de reden daarvoor is, is momenteel nog onbekend. Mochten er echter ontwikkelingen zijn omtrent het onderwerp, dan houden we je natuurlijk op de hoogte.