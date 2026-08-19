Stop digitale pre-orders; hackers claimen lek GTA 6-gameplay
Terwijl ik de slaap nog uit mijn ogen wrijf, komt er steeds meer naar buiten over de gelekte GTA 6-gameplaybeelden en mapreveal. De oorsprong van de Grand Theft Auto 6-beelden is te herleiden naar Cyberleek, een website gerund door een collectief van hackers. Op de site is een manifest te vinden waarin Cyberleek uitlegt waarom de beelden zijn gelekt. De voornaamste reden? Tegenstand bieden tegen de verdienmodellen van diverse uitgevers.
“Every year anti-consumerism tightens its grip, and every year gamers get less for what they pay”, zo leest het manifest van Cyberleek. In het stuk worden verdienmodellen van diverse game-uitgevers aangehaald. Zo is het collectief tegen live-service-titels, het verkopen van digitale licenties in plaats van eigenaarschap, verborgen content op een schijf die later wordt vrijgegeven als DLC en games die in hun totaliteit offline worden gehaald.
In het manifest staan tevens drie geboden vermeld. Cyberleek eist dat ontwikkelaars en uitgevers zich hieraan houden, anders zijn ze wellicht de volgende. Deze lezen als volgt:
- 3. Offline fallback state(s) voor singleplayercontent in singleplayergames, zodat games altijd speelbaar blijven;
- 2. Geen neppe singleplayer-DLC die al geproduceerd is voor de lancering van een game;
- 1. Geen digitale pre-orders voor de release van een game en onafhankelijke reviews.
Gezien GTA 6 bij de launch enkel digitaal komt te verschijnen, is Rockstar naar alle waarschijnlijkheid een prominent doelwit geweest. Gebod nummer 1 is immers gebroken. Het volledige manifest omtrent regel 1 leest als volgt:
“No consumer shall pay for a game through digital storefronts before release and independent review. Physical preorders for tangible media remain permitted.
Preorders were not created for gamers. They were created because physical discs had manufacturing limits. In digital distribution, there is no inventory. There is no stock shortage. A digital copy cannot sell out. Yet publishers kept the preorder system and stripped away its only consumer benefit. Now gamers pay early and receive nothing in return except a countdown timer and a cosmetic skin.
If publishers want revenue before launch, they can press discs. Print boxes. Put them on shelves. Earn that money through physical production.”
Cyberleek sluit af met een waarschuwing voor het hele gaminglandschap: “If CYBERLEEK can reach Rockstar, no one is safe. This is a message to all big corpo: behave, or be the next target.”
Of Cyberleek nu alle verkregen gameplay online heeft gezet, is vooralsnog onbekend. Wat de reden daarvoor is, is momenteel nog onbekend. Mochten er echter ontwikkelingen zijn omtrent het onderwerp, dan houden we je natuurlijk op de hoogte.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ik snap de kern van de boodschap, maar met een digitale preorder kun je (neem ik aan) de game ook al preloaden voor release wat natuurlijk WEL chill is als je dat graag wil.
Ik vind de geleakte beelden teleurstellend. Het cartoony van gta is er echt vanaf. Ik weet het, gta v was al de meest realistische maar deze leaks zien er te echt uit als de wereld. Het cartoony maakte gta naar mijn mening juist leuk. Als het 1 op 1 als de echte wereld eruit ziet heb ik niet echt zin om over poppetjes heen te rijden...
Allemaal leuk en aardig but this is not the way. Ik kan me heel goed voorstellen dat je het oneens bent met wat Rockstar en de gaming industry in het algemeen doet met de rechten van de consument, we worden met recht uitgemolken.
Maar hacken, inbreken, stelen en chanteren is niet de manier
Tsja, ik heb gemengde gevoelens. Ik ben het helemaal eens met de standpunten van deze groep in hun strijd tegen corporate bedrijven die ons gamers helemaal aan het tegenwerken zijn. Maar ik vind het niet chique om tien jaar aan ontwikkeling een week voor de release te onthullen. Het verpest ook een magisch moment waar ik nou al weken naar uit kijk met de release op Netflix. Ik heb wel korte stukjes gekeken nu maar ik probeer het toch maar te negeren.
Totaal geen credits voor Rockstar meer door digital only. Maar goed. gewoon accepteren en niet kopen. En ze hebben al gefaald met de eerste 2 geboden.
Interessante ontwikkelingen haha, hackers die voor eigen rechter spelen. Ondanks ik denk dat ze her en der sterke punten hebben... Hebben ze het soms ook niet en kun je je vraagtekens zetten bij sommige zaken. Ook ben ik bang dat het niet gaat helpen en averechts werkt op wat wij willen... Maar tijd zal het ons leren denk ik.
Eigenlijk is gebod nummer 2 ook al verbroken. Geen neppe singleplayer DLC die voor de launch al klaar is. Dit doen ze letterlijk met de ultimate edition. Het is gewoon een DLC die je moet kopen bij launch om alle content vrij te spelen.
Overigens heb ik niet zoveel medelijden met Rockstar. With great powers, comes great responsibility. Bij deze hack had ik het er ook opgegooid dat er zo weinig informatie over de game naar buiten komt terwijl miljoenen mensen je product al ge-preorderd hebben. En wat doen ze? Eerst achter een Netflix paywall plaatsen. Dikke middelvinger naar de consument die je al gesteund heeft.
Rockstar is gewoon het ideale doelwit aangezien je daarmee de meeste aandacht krijgt. Overigens word ik niet heel warm van de beelden die gelekt zijn. Het is precies zoals ik dacht third person met betere graphics dan GTA 5. Niet veel bijzonders aan. Ik zie nog steeds die verschrikkelijke houterige loop animaties.
Digitale terrorisme, daar moet niet aan toegegeven worden. Ook hun "If CYBERLEEK can reach Rockstar, no one is safe." toont al aan dat het niet de snuggerste zijn. Als niemand veilig is, dan hadden ze gewoon de grote *digitale* winkels ook kunnen targeten en daar de zotten kunnen spelen (alle pre-orders cancelen, gegevens lekken, ...). Nu lijkt het een gevalletje "Ja, het is ons een keer gelukt, hoera!".
Hun manifest leest ook wel een beetje als de typische Reddit/Steam-discussions posters.