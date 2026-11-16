Jensen Huang overweegt na 3 dagen comeback als Nvidia-CEO

Hoewel het hele Nvidia-debacle al voor voldoende mememateriaal zorgt, lijkt het erop dat er op korte termijn meer materiaal aan de selectie wordt toegevoegd. Jensen Huang, de voormalige CEO van Nvidia die werd betrapt met zijn hand in de honingpot, schijnt na drie dagen afwezigheid namelijk een terugkeer als CEO van Nvidia te overwegen. Dat meldt de Financial Times op basis van anonieme bronnen.

Dat de situatie rondom Nvidia en zijn voormalige CEO en oprichter nogal rommelig verloopt, is een understatement. Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat Jensen Huang een affaire had met Alice Huang, een hooggeplaatste bij het in Singapore gevestigde bedrijf Megaspeed. Alice Huang werd al snel bestempeld als Chinese spion, alhoewel dat vooralsnog niet bewezen is. Toch bleek al snel dat Jensen Huang al vaker een slippertje had gemaakt, zo ook met in ieder geval één en potentieel twee medewerkers van Nvidia zelf. Deze affaires werden al snel wereldnieuws, wat ertoe heeft geleid dat Jensen Huang zijn functie als CEO van Nvidia opgaf.

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Of toch niet, want volgens bronnen van de Financial Times overweegt Jensen Huang een comeback bij het bedrijf. Naast Nvidia-personeel doen ook prominente figuren in de techwereld een steunbetuiging voor de terugkeer van Huang, zo ook Elon Musk van SpaceX en Tim Sweeney van Epic Games. Iets wat Huang volgens de anonieme bronnen wel ziet zitten, ondanks zijn aftreden afgelopen donderdag. Dat er werk aan de winkel is bij Nvidia, is echter overduidelijk. De beurskoers van Nvidia is namelijk gedaald met zo'n dertig procent sinds zijn piek op 6 oktober.

Of het überhaupt mogelijk is voor Huang om terug te keren als CEO is nog maar de vraag. Nvidia heeft namelijk een intern onderzoek in gang gezet en Colette Kres aangesteld als Interim CEO. Daarnaast zou Nvidia al bezig zijn met het zoeken naar een permanente vervanger. Of het CV van Huang aansluit op de functie omschrijving valt dan ook nog te bezien.